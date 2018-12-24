Год - небольшой срок, особенно если за спиной мешок, где шесть с лишним десятков лет... Но все-таки 31 декабря - хоть какой-то пригорок в поле. Когда смотришь назад с этой кочки, оптика немного иная, чем в обычном, ежедневном режиме. "Многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды"...

Первое, что можно сказать: это был, по-моему, РОВНЫЙ год (понятно, речь идет только про общие события). Довольно инерционный, не давший ничего существенно нового.

Главное, что определяет современную жизнь, - технологии. Их изменения имеют решающее значение не только в быту, но в языке, мышлении, политике. Например, появление сетей, "Твиттера", "Фейсбука" совершенно перевернуло пиар, изменило технику выборов, понятие "элит". Развитие технологий резко меняет весь социум - при жизни одного поколения исчезают десятки профессий (вот сейчас на очереди - шоферы), возникают новые. Если раньше за один век жизнь менялась мало, то сейчас мир столетней давности - с сапожниками, телефонистками, кузнецами, кочегарами, конюхами, трубочистами, "универсальными врачами", наборщиками, а главное - крестьянами, составлявшими во всех европейских странах не менее 50% населения, - это какие-то древние археологические пласты... Профессии даже не попадают в "красную книгу" - просто исчезают.

Главное, что определяет современную жизнь, - технологии. Их изменения имеют решающее значение не только в быту, но в языке, мышлении, политике

Вопрос сейчас один: загонит ли Человечество само себя в "красную книгу"? Великий итальянский ученый Вико писал, что есть три периода Истории: Богов - Героев - Людей. Приходим ли мы к началу совсем новой Истории - компьютеров (или человеко-компьютеров)? Эту тему давно жуют фантасты, но сейчас к ним присоединяются ученые, социологи, физиологи... Во всяком случае неумолимый прогресс, который подгоняют любопытство ученых, жадность и драйв бизнесменов, лень и гедонизм "обычных людей", явно подходит к этой грани и не тормозит. Надеюсь, что с моей стороны это лишь старческое брюзжание, но мне кажется, что некоторые признаки "тяги к Исторической Смерти" у Человечества присутствуют - ослабление волевых и интеллектуальных качеств, поклонение комфорту любой ценой, культура "убегания от трудностей"...

Вон как далеко завели новогодние рассуждения! А все для того, чтоб сказать банальную штуку - в уходящем году вроде бы не было никаких научно-технологических "прорывов". Во всяком случае таких, о которых узнала широкая публика.

Не запомнился год и выдающимися книгами, фильмами, картинами, шлягерами. Среди тех сотен миллионов (миллиардов?) статей и книг, которые были произведены, кажется, не было таких, что сказали Новое Слово. Не явился и Новый Идеологический Дискурс. Публицисты не первый год хоронят политкорректность - но замену так и не нашли, Ахиллес популизма никак не догонит черепаху этой самой политкорректности...

В 2018-м ушли несколько знаковых фигур. Назову лишь трех. Пожалуй, самый известный в Мире ученый Стивен Хокинг - редкое сочетание выдающегося исследователя и популяризатора. Шарль Азнавур - "вечная любовь" Франции, последний великий шансонье, через одно рукопожатие с ним можно было пожать руку Эдит Пиаф, Морису Шевалье ... Бернардо Бертолуччи - возможно, последний бунтарь-классик итальянского кино. Уход великих - вещь неизбежная, но ни одна Сверхновая за год не вспыхнула, свято место, которое они занимали, - пусто. То же можно сказать и в пределах нашей страны. Культовые фигуры, как Кобзон, Табаков, Говорухин, - умерли, новые не появляются, ни в Высоком искусстве, ни в попсе, ни в рок-культуре... Вероятно, это тоже черта Времени - в науке, культуре побеждают Большие батальоны, а вот для возникновения кумиров гравитация неподходящая.

А в целом ровный год - абсолютная норма. Важные события потому такими и кажутся, что случаются редко

Что касается политики, то и этот институт быстро меняется. Шума - много, дела - мало.

После того как Большие Войны (между "великими державами") стали невозможны - и из-за ЯО, и потому, что даже без ЯО ни один народ не готов нести многомиллионные жертвы, - традиционная политика стала "всадником без головы". Клаузевиц говорил: "Война есть продолжение политики другими средствами". Но можно повернуть иначе: политика есть подготовка к войне или средство избежать войны. В любом случае политика жила в силовом поле между полюсами Войны и Мира.

Но с тех пор как де-факто настал "вечный Мир", полюс Большой войны резко сжался (фактически обнулился, т.к. ВСЕРЬЕЗ в взаимно-самоубийственную войну между Великими Странами никто не верит) - Международная политика как институт, можно сказать, "зависла". Нужна новая методология, адекватная новому историческому климату, ее новой, более скромной роли.

А пока этот язык, эта новая идеология не найдены, политика все чаще редуцируется в футбол-без-мяча, в пафосное шоу, самоценный пиар, а то и просто взаимный троллинг.

Конечно, противоречия между странами (например, экономические) в глобальном мире никуда не исчезли. Вот идут торговые войны. Но если говорить как раз о нашей стране, то эта тема не слишком важна. У нас есть конкуренция с США по газу ("Северный поток") или на рынках оружия - однако данные вполне реальные противоречия в очень малой мере оправдывают накал Большой Пиар-войны между нами. Однако и в этом отношении ничего существенно нового в течение года не произошло - просто по инерции продолжался процесс, начавшийся ранее...

Наконец, если говорить о нашей внутренней политике, то в ней тем более продолжил работать инерционный сценарий. В каждый отдельный момент какой-то информповод кажется важным, но назавтра мало кто его вспомнит.

А в целом ровный год - абсолютная норма. Важные события потому такими и кажутся, что случаются редко.