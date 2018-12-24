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24.12.2018 18:06
Рубрика: Экономика

Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума

Текст: Надежда Толстоухова

Одной из главных тем Гайдаровского форума, который пройдет в Президентской академии 15-17 января 2019 года, станет состояние и перспективы развития российского агропромышленного комплекса.

Так, 16 января состоится деловой завтрак "Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса". Эксперты поговорят о том, что необходимо бизнесу, внедряющему инновации в АПК, какова роль государства в этом процессе и какие технологии могут применяться для масштабирования сельскохозяйственного бизнеса. В обсуждении примут участие заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Сергей Патрушев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, а также руководители крупного бизнеса и главы российских регионов. Модератором будет заместитель генерального директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам Сергей Брилев.

Фото: БЕЛТА/ belta.by
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18 января на сессии "Институциональная перестройка сельского хозяйства произошла: куда двигаться дальше?" эксперты поговорят о том, почему компании, в которых зафиксирован резкий прирост сельхозпроизводства, не стали точками развития территорий. Обсудят и вопрос, почему при росте добавленной стоимости АПК на селе до сих пор очень много людей живут за чертой бедности. Дискуссия затронет также темы успешного размещения производств и влияния мер господдержки на перспективы развития сельского хозяйства. Модератором дискуссии станет директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

В этот же день тема АПК будет обсуждаться на сессии "Глобальные тренды агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России". За последние годы в агропромышленном комплексе РФ произошел серьёзный прорыв: страна практически полностью обеспечила себя основными продовольственными товарами. Появилась новая цель - довести к 2024 году объем экспорта продукции АПК до 45 миллиардов долларов в год.

Решение этой задачи изменит роль России в мировом сельскохозяйственном производстве. На сессии эксперты поговорят о мировых трендах в сельском хозяйстве и ориентирах развития для России, балансе интересов основных участников рынка, развитии сельских территории и изменении агропромышленного комплекса под действием современных технологий. В дискуссии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты и руководители крупных агропромышленных предприятий. Модерировать разговор будут заведующая кафедрой ВШКУ РАНХиГС Эльмира Крылатых и член Совета при Совете Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, директор Центра "Международный агробизнес и продовольственная безопасность" РАНХиГС Анатолий Тихонов. Напомним, 10-й Гайдаровский форум организован РАНХиГС совместно с Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциацией инновационных регионов России.

Экономика АПК
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