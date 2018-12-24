Федеральная служба судебных приставов проведет по всей стране акцию "Узнай о своих долгах". В людных местах будут развернуты мобильные пункты ведомства, где граждане смогут проверить себя по базам службы.

Как сообщили "РГ" в Федеральной службе судебных приставов, акция пройдет 26 декабря. Накануне новогодних каникул подобная информация может оказаться особенно актуальной для тех, кто планирует дальние поездки.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в начале ноября на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось 1,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников.

Невыездные по всей стране задолжали в общей сложности более 940 миллиардов рублей. Из них 445 тысяч алиментщиков задолжали 78,8 миллиарда рублей.

Только в столице, как сообщили "РГ" в управлении ФССП России по Москве, по данным на 1 октября, в списках невыездных значатся более 91 тысячи жителей.

"Для информирования жителей и гостей Москвы 26 декабря судебные приставы откроют свои мобильные пункты на шести железнодорожных вокзалах столицы: Белорусском, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Киевском, Курском. В аэропорту Домодедово к ним присоединятся коллеги из Подмосковья, - рассказывают в ведомстве. - Судебные приставы также проведут акции в двух многофункциональных и пяти торговых центрах Московской области".

А 25 декабря судебные приставы Подмосковья впервые организуют информационный пункт для граждан в аэропорту Жуковский.

Как подчеркивают в Федеральной службе судебных приставов, подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны.

Например, как рассказали в управлении ФССП РФ по Томской области, мобильные пункты судебных приставов будут развернуты в зданиях торговых центров "Изумрудный город", Дворец зрелищ и спорта, "Лента", а также на автовокзале Томск-I и контрольно-пропускном пункте в ЗАТО Северск.

В Екатеринбурге стойки приставов будут работать в аэропорту Кольцово и в торгово-развлекательном центре "Гринвич". И так далее - по всей стране.

В ходе акции судебный пристав-исполнитель с помощью портативного компьютера информационной базы ведомства предложит гражданам узнать об имеющихся задолженностях.

Кроме того, он также ответит на все их вопросы в сфере исполнительного производства. Также будет показан в действии сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства".

С помощью "личного кабинета" можно официально общаться со службой судебных приставов, изучать документы и главное - там можно навести про себя справки: не запрещен ли выезд за границу. Подобная информация находится в закрытом доступе, поэтому на открытых сайтах ее не увидишь.

В Пограничной службе ФСБ находятся 1,7 миллиона постановлений, закрывающих должникам выезд за границу

Если же "личный кабинет" не открыт, то человек может только проверить себя по общей базе службы судебных приставов: "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Система показывает, не числится ли за человеком каких-то долгов. Но больше никакой информации не раскрывается. Также через этот сервис можно оплатить задолженность в режиме онлайн.

Еще можно установить мобильное приложение "ФССП", где доступна подписка на рассылку уведомлений. Это позволяет оперативно узнавать о возбужденном исполнительном производстве.

Несколько лет подряд приставы вводили дежурства в столичных аэропортах на новогодние каникулы, чтобы экстренно помогать гражданам. Теперь, по данным "РГ", такие дежурства не планируются.