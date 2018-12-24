До нового года остаются считаные дни - большинство уже знают, с кем, где и как проведут праздники. И, судя по количеству забронированных номеров в отелях и гостиницах, Москву ждет настоящее нашествие туристов - занято больше 90%. Такой наплыв туристов зимой столица переживает впервые за много лет. Как и в дни чемпионата мира по футболу, уже сейчас не найти свободных номеров.

ЧМ-2018 открыл миру гостеприимную Москву. "От стереотипов о нас, которые еще существовали за рубежом, не осталось камня на камне. Туристы увидели современный мегаполис, куда хочется возвращаться. Это подтверждает динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы. В четырех- и пятизвездочных отелях почти не осталось свободных номеров - они заполнены на 95%", - отмечает заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Привлекает Москва гостей и доступностью цен в отелях. По данным рейтинга Ассоциации туроператоров России, проанализировавшей стоимость проживания в 50 городах мира на Новый год, Москва заняла 40-е место. Аналитики сравнивали стоимость двухместных номеров с 30 декабря по 2 января. Выяснилось, что минимальные цены на двухместные номера в московских отелях от "3 звезд" на новогодние даты в 4,2 раза ниже, чем в Дубае, в 2,1 раза ниже, чем в Канкуне и на 26% ниже, чем в Бангкоке. Двухместный номер в это время в Москве можно снять за 65 долларов в сутки. А скажем, проживание в отелях Майами Бич, где встретить Новый год дороже всего, стоит 281 долл. в сутки, на втором месте Сидней - 274, в Дубае остановиться в гостинице стоит 272 долл. в сутки. В гостиницах Парижа сутки стоят в среднем 131 долл., немного дешевле в Берлине - 123 долл. за сутки.

Москва же ждет гостей на Новый год из Великобритании, Германии, Италии, Китая, США и Франции. Будет много и российских путешественников. Планируют отдыхать с 1 по 10 января туристы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и Омска, рассказал "РГ" гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов.

Мест хватит всем. В городе работают 1646 классифицированных отелей и хостелов на 80 тысяч номеров. Из них на долю самых востребованных трехзвездочных гостиниц приходится 40%, гостиницы категории "4 звезды" занимают 35%. А на развлечения в Москве и вовсе можно не тратиться. Посмотреть представление, мюзикл или балет, попробовать русские угощения можно бесплатно прямо у стен Кремля. Городской фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит одновременно на 78 площадках по всему городу. Самые популярные - в центре, где, выйдя из отеля, сразу попадаешь на праздник. У стен отеля Four Seasons, например, раскинулась одна из главных рождественских ярмарок с каруселями и ледяной горкой, а рядом - лабиринт из елок на Манежной.

Столичные власти отмечают, что в этом году столицу посетят 23,5 миллиона туристов из российских регионов и из-за рубежа. Это примерно в два раза больше, чем в 2010 году. Таким образом, среднегодовая загрузка столичных гостиниц теперь сопоставима с показателями таких популярных у путешественников городов, как Париж, Амстердам и Лондон.