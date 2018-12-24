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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На улице Красных зорь

Ветхие пятиэтажки уступают место новостройкам
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7753 (290)
На западе столицы сносят пятиэтажки, попавшие в программу реновации. 24 декабря экскаватор добрался до дома 23 по улице Красных Зорь. Пройдет два-три дня и на месте этого дома останется чистая площадка, где в ближайшее время начнется строительство нового жилья - для переселенцев из старого. Московские власти держат слово, данное москвичам: новые квартиры должны быть в шаговой доступности от прежних.
Через пару дней на месте дома 23 по улице Красных Зорь останется чистая площадка, где начнется строительство нового жилья. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Через пару дней на месте дома 23 по улице Красных Зорь останется чистая площадка, где начнется строительство нового жилья. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Через пару дней на месте дома 23 по улице Красных Зорь останется чистая площадка, где начнется строительство нового жилья. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

- На этом объекте применяется так называемый "умный снос". Все отходы будут разделяться и отправляться на полигоны на вторичную переработку. Стекло, дерево, железобетон, гидроизоляционные материалы - все отдельно. А для контроля за вывозом мусора установим систему видеонаблюдения, - рассказал журналистам представитель подрядной организации "Стройэкоресурс" Дмитрий Котыхов. По его словам, этот дом было решено снести досрочно из-за его чрезмерной ветхости. Жителей давно переселили в новые квартиры, а "панельку" отключили от инженерных сетей. Пятиэтажка на 80 квартир была построена в 1961 году.

Рушит здание экскаватор-разрушитель, 15 машин вывозят останки дома, параллельно строители включают поливомоечные машины, чтобы сбить водой пыль и защитить от нее жителей из окружающих домов. А еще до сноса тщательно проверили все подвальные помещения, чтобы там случайно не оказалось кошки или собаки. После с повторным контролем пришли волонтеры и зоозащитники - лично убедиться, что вся живность "покинула корабль".

Фото: mos.ru
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Вывезти основную часть мусора подрядчик планирует до Нового года. В начале 2019 года строители приступят к сносу и соседнего дома 25 на этой же улице. Сейчас оттуда тоже переселяют жильцов в новые дома и готовятся к отключению дома от тепла, газа и горячей воды.

Как только экскаватор расправил ножницы и приготовился отрезать первый балкон, к дому подошла местная жительница Марина Митрофанова, она живет по соседству, в доме 35 по улице Красных Зорь. "Мы давно ждем сноса. Лужков обещал снести наши дома еще в 2009 году и переселить всех в новую кирпичную многоэтажку. Не вышло. Теперь все-таки надеемся, дойдет очередь. Нас как раз обещают переселить в дом, который построят на месте этого", - рассказала пенсионерка. По ее словам, большая часть людей из сносимого дома, с которыми ей удалось поговорить уже после переселения, остались довольны новыми квартирами - и качество отличное, и прибавка по квадратным метрам солидная, порядка 10 метров за счет кухни и коридора.

Рассказ пенсионерки прервал оглушительный грохот - гигантские ножницы срезали балкон на пятом этаже в середине здания. Такая же судьба через пару минут постигла и другие балконы. А потом экскаватор запустил свою длинную руку внутрь дома, оголив облезлую подъездную лестницу и чью-то кухню. Буквально через 10 минут снизу вверх по всей пятиэтажке расползлась трещина шириной 5-6 метров. Дом просто разрубили пополам, и экскаватор начал расправляться сначала с одной половиной, потом - с другой.

Посмотреть на начало сноса никто из бывших жильцов дома не пришел, чтобы вспомнить прожитые в нем годы. Сейчас у них уже другие приятные заботы - обжить новое жилье, встретить в нем свой первый Новый год.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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