Канатная дорога на Воробьевых горах стала платной

Канатная дорога на Воробьевых горах заработала в платном режиме, сообщает РИА Новости.

До этого, с 27 ноября по 24 декабря, канатка работала бесплатно.

Поездку на фуникулерах можно оплачивать с помощью карты "Тройка". Стоимость проезда в будние дни в одну сторону составляет 400 рублей, туда и обратно - 700 рублей. В выходные прокатиться в одну сторону будет стоить 500 рублей, в две стороны - 800 рублей. В ближайшее время посетители смогут оплатить поездку онлайн.

Время в пути между станциями составит пять минут, а протяженность канатной дороги превышает 700 метров.