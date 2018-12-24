Новости

Напичканный наркотиками автомобиль задержан в Подмосковье 12:37
Матвиенко: Президент выступит с Посланием в I квартале 2019 года 12:36
Лавров: Развал ДРСМД ударит по международной безопасности 12:20
Шесть человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе 12:15
Лавров: Нельзя затягивать с пересмотром режима санкций в отношении КНДР 12:13
В Забайкалье 81-летняя пенсионерка отбилась от грабителей в масках 12:09
Следователи установили причину ДТП с 12 погибшими в Чувашии 12:06
В Пензе зарегистрирован первый случай "свиного" гриппа 11:59
Названы самые популярные города для поездок в зимние каникулы 11:54
Власти Башкирии организуют похороны погибших в Соликамске рабочих 11:52
С белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье сняли арест 11:45
В ДТП под Курском пострадали двое взрослых и трое детей 11:37
Появились подробности госпитализации Сергея Юрского 11:29
В Крыму назначен новый министр строительства 11:24
Джеймса Бонда предложили сделать транссексуалом 11:24
На АЗС стало меньше плохого топлива 11:16
В регионах УрФО из-за морозов отменили занятия в школах 11:11
Минобороны доказало превосходство Ту-160 над бомбардировщиком США 11:06
В Ижевске 216 человек эвакуировали из-за задымления в детсаду 11:02
Фото: Как ремонтируют главный авианосец США 11:02
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги 10:55
В Минске представили книги журналистов "РГ" об известных людях 10:55
Видео: В Нижнем Тагиле составили новогоднюю елку из автомобилей 10:45
Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве 10:43
Названы наименее закредитованные регионы России 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напичканный наркотиками автомобиль задержан в Подмосковье

Текст: Владимир Богданов

Чуть ли не войсковую операцию провели сотрудники силовых ведомств по задержанию крупной партии наркотиков. В ней участвовали оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, их коллеги из областной полиции, инспекторы областного 1 полка ДПС "Северный", а также бойцы отряда спецназа "Гром".

В Подмосковье задержали банду поджигателей и торговцев наркотиками

Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова. "В результате проведения комплекса оперативных мероприятий на 148 километре автодороги М-1 "Беларусь" была остановлена иномарка под управлением 39-летнего уроженца Алтайского края. Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе досмотра автомобиля полицейскими было изъято 32 свертка с веществом растительного происхождения и сверток с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством - марихуаной, общим весом более 6,2 кг и кокаином, общим весом около 300 грамм", - рассказала Петрова.

В Подольске задержали девушку, распространявшую наркотики

Изъятое зелье считается крупной партией. Столь большое количество силовиков, а также участие в операции спецназа "Гром" было обусловлено тем, что в последнее время участники наркотрафика пытаются оказывать активное вооруженное сопротивление при задержании. И в этом случае было не исключено, что подобное может произойти.

Наркокурьер арестован. Следственным отделом полиции по Можайскому району возбуждено уголовное дело по тяжелой статье УК "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков". Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
В США приостановка работы правительства может затянуться до января