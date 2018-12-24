Напичканный наркотиками автомобиль задержан в Подмосковье

Чуть ли не войсковую операцию провели сотрудники силовых ведомств по задержанию крупной партии наркотиков. В ней участвовали оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, их коллеги из областной полиции, инспекторы областного 1 полка ДПС "Северный", а также бойцы отряда спецназа "Гром".

Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова. "В результате проведения комплекса оперативных мероприятий на 148 километре автодороги М-1 "Беларусь" была остановлена иномарка под управлением 39-летнего уроженца Алтайского края. Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе досмотра автомобиля полицейскими было изъято 32 свертка с веществом растительного происхождения и сверток с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством - марихуаной, общим весом более 6,2 кг и кокаином, общим весом около 300 грамм", - рассказала Петрова.

Изъятое зелье считается крупной партией. Столь большое количество силовиков, а также участие в операции спецназа "Гром" было обусловлено тем, что в последнее время участники наркотрафика пытаются оказывать активное вооруженное сопротивление при задержании. И в этом случае было не исключено, что подобное может произойти.

Наркокурьер арестован. Следственным отделом полиции по Можайскому району возбуждено уголовное дело по тяжелой статье УК "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков". Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.