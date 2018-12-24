У больниц и поликлиник в столице появится больше парковочных мест. Как заявил 24 декабря мэр Сергей Собянин, в ближайшее время транспортники изучат, где можно оборудовать стоянки для машин пациентов.

В Морозовской детской больнице уже открыли 100 мест для парковки. Это сделано, чтобы можно было свободно привезти больного ребенка, навестить его или забрать из стационара. Машины теперь можно ставить на территории больницы. Если госпитализация экстренная, пропустят прямо к приемному отделению, но стоять там можно не более двух часов. Если речь о плановом лечении - нужно показать оформленный талон. Схема расположения парковок есть на мороздгкб.рф.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что рядом с соцучреждениями есть 430 бесплатных мест для автомобилей пациентов. Они обозначены специальными знаками, вставать можно круглосуточно.