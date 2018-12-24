Новый самолет S7 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет компании S7, вылетевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. При выполнении рейса 1023 на высоте около 3 тысяч метров у Airbus А321 neo отключился левый двигатель.

Командир воздушного судна принял решение прервать полет. Лайнер благополучно приземлился в Домодедово. На борту находились 192 пассажира. Никто не пострадал. "Подобные ситуации все пилоты регулярно отрабатывают на тренажерах. Двухдвигательные лайнеры могут лететь и на одном двигателе. Пассажиры были в безопасности", - рассказали в пресс-службе S7.