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Рубрика: Происшествия
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Новый самолет S7 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет компании S7, вылетевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. При выполнении рейса 1023 на высоте около 3 тысяч метров у Airbus А321 neo отключился левый двигатель.

Фото: AP Photo/ Michael Probst
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Командир воздушного судна принял решение прервать полет. Лайнер благополучно приземлился в Домодедово. На борту находились 192 пассажира. Никто не пострадал. "Подобные ситуации все пилоты регулярно отрабатывают на тренажерах. Двухдвигательные лайнеры могут лететь и на одном двигателе. Пассажиры были в безопасности", - рассказали в пресс-службе S7.

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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