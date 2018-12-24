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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В гости - с отравой

Наркодилера ждут в суде
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
В подольском горсуде Подмосковья принято к рассмотрению уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотических средств.

Дело в суд передали столичные полицейские-следователи с утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением. По сообщению официального представителя ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Юрия Титова, в полицию поступила информация о том, что 21-летний приезжий мужчина занимается незаконным распространением запрещенных веществ.

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Известно, что он снимал в Подольске квартиру. Его задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Объяснил, что приехал в гости. А затем по месту его жительства полицейские обнаружили вещество индонол, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством. Этого вещества оказалось больше семи килограммов. Кроме того, было изъято более 14 килограммов метилэфедрона.

Оперативники, а затем и следователи установили, что изъятый материал предназначался для дальнейшего сбыта. Предположительно, этот наркодилер собирался распространять наркотики через ночные клубы мелкими партиями.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ - приготовление к преступлению и покушение на преступление, и статьей 228.1 УК РФ - незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств.

По решению суда обвиняемый находится под стражей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области также сообщили, что это далеко не единственный случай задержания в городском округе Подольск подозреваемых в распространении наркотиков. Только в декабре "взяли" двух распространителей опасного зелья.

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