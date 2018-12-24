Полметра снега выпало в Москве с начала зимы

С начала зимнего сезона в Москве выпало около 50 см снега, порядка 3 млн кубометров снежной массы вывезено на снегоплавильные пункты, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, за минувшие выходные в столице местами выпало 6 см снега, а в понедельник прирост может составить еще 4 см.

"Только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезено почти 280 тыс. кубометров снега", - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время снегоплавильные пункты работают в круглосуточном режиме. Также не останавливается работа по очистке пешеходных зон, дворов, внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети. Кроме того, коммунальщики взяли на особый контроль очистку двускатных кровель.