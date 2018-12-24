Пробки в Москве достигли 10 баллов

Заторы на столичных улицах достигли максимальной 10-балльной отметки по оценке сервиса Яндекс.Пробки.

Сегодня уже с 8:00 утра уровень заторов дошел до 7 баллов, эта отметка сохранялась в течение всего дня. В пять часов вечера она поднялась до девяти баллов, и около семи вечера достигла максимальных отметок.

Транспортный коллапс вызван традиционным предпраздничным увеличением числа машин на дорогах - в Москве много приезжих, которые прибывают в город за предпраздничными покупками. Кроме того, влияние оказывает погода - снегопад в столице не прекращается уже четвертый день, на дорогах местами гололедица. Ранее столичный центр организации дорожного движения неоднократно предупреждал, что максимальный уровень предновогодних пробок придется на 24-28 декабря, так оно и получилось.

Кроме того, глава ЦОДД Вадим Юрьев предупредил, что пик заторов ожидается 26 декабря, когда в Москве пройдет общероссийская новогодняя елка, на которую детей повезут колонны автобусов, им будет отдан приоритет при проезде.