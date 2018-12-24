Самым ценным игроком прошедшего в Курске "Финала четырех" Кубка страны среди женских команд признана игрок сборной Раиса Мусина из екатеринбургского УГМК. Именно эта девушка реализовала все три штрафных уже по истечении основного времени игры, назначенных за фол соперницы при попытке совершить дальний бросок. Уралочки победили хозяек площадки динамовок со счетом 66:65.

В символическую пятерку "Финала четырех" вошли разыгрывающая Эпифания Принц, атакующий защитник Алена Кириллова (обе - "Динамо" К), легкий форвард Аделина Абайбурова ("Спарта энд К", Видное), тяжелый форвард Ксения Тихоненко ("Надежда", Оренбург) и центровая Мария Вадеева (УГМК).

Напомним, что по регламенту Кубка страны команды не могут использовать в своих составах легионеров, а Принц - это давно натурализованная американка, уже дважды сыгравшая за Россию на чемпионатах Европы.

Раиса Мусина: Финал в Курске запомню надолго, как и матч за "золото" на молодежном чемпионате мира

Главный герой финала Мусина, по уточненным данным, набрала в матче 24 очка и совершила 11 подборов. В концовке она сыграла гениально. При счете 63:65 у екатеринбурженок, вводивших мяч в игру на чужой половине, на последнюю атаку оставалось менее трех секунд. Раиса смогла сделать так, чтобы на ней сфолили, хотя если бы нарушения не было, вряд ли она смогла бы поразить кольцо с восьми метров.

- Самое сложное, когда тебе надо забить три штрафных на заказ - это точно бросить первый мяч, - призналась Мусина. - Дальше проще, хотя все равно давит колоссальная ответственность, волнение не исчезает. У меня в карьере был уже подобный случай. Как-то на юниорском чемпионате Европы вместе с техническими фолами пришлось бросать пять раз подряд. И тогда тоже все залетело! Хотя в Словении это была и не концовка встречи, и не финал. А сейчас в Курске я сыграла матч, который наверняка запомнится на всю жизнь. По накалу и по эмоциям, по радости рядом поставлю прошлогодний чемпионат мира среди молодежных команд, когда мы смогли победить американок.

УГМК в девятый раз завоевал Кубок России, который разыгрывается с сезона-2003/04. Курск в четвертый раз подряд принимал матчи решающей стадии и отлично справился с организацией турнира.