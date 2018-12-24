На московских водоемах везде уже стоит лед. Любители зимней рыбалки радуются тому, что пришло их время. Но часто и рискуют, так как лед не везде еще прочный. И многие москвичи уже убедились в этом на своем горьком опыте, нырнув случайно в прорубь. Благо что спасатели прибывают на водоемы быстрее, чем даже "скорая помощь" приезжает на вызовы: в среднем за 6-8 минут. Поэтому погибших в этот сезон удалось пока избежать. Сотрудники же МЧС надеются, что и в будущем они смогут избежать беды, ведь они привлекают на службу теперь самую современную технику - катера, судна на воздушной подушке и даже беспилотники. А теперь получили еще и новые приборы для измерения толщины и плотности льда.

Прибор как бы "прощупывает" поверхность импульсами, а потом создает радиограмму из отраженных сигналов. Меньше чем через минуту информация о состоянии льда выводится на дисплей. Портативная новинка весит не больше 2 кг, а значит, пользоваться ею под силу любому спасателю. Эхоледомер без сбоев работает даже в 50-градусные морозы, запросто измеряя лед толщиной до 2,5 метра. Это значит, что он справится со своей задачей даже в Антарктике, не то что в Москве. "На оснащение Московской городской спасательной службы в этом году поступило 5 эхоледомеров. Нам больше не нужно носить тяжелые ледобуры и сверлить лунки, чтобы узнать толщину льда. Это и проще, и более оперативно", - рассказал замруководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

Новинка станет незаменимой для проведения замеров на водоемах, где не только рыбачат, но и катаются на коньках и лыжах. Использовать их будут и в местах крещенских купаний - на акватории Москвы-реки в Серебряном Бору и Строгинской пойме, Патриарших и Чистых прудах, где уже можно кататься на коньках. Соответствующее разрешение от МЧС было выдано на прошлой неделе, когда спасатели убедились, что лед там достаточно прочный. На Чистых прудах лед уже тогда был 26 см, на Патриарших - 24 см, а потом в столице еще подморозило, и теперь кататься уже точно можно без опаски.

Замеры на водоемах будут проводить каждый день. Только вот как предупредить отдыхающих, что лед стал ненадежен? На Чистых и Патриарших прудах это сделать несложно. Там можно просто крикнуть погромче, и все услышат предупреждение - катки небольшие. Но как предупредить всех об опасности, если на водоеме сразу несколько сотен рыбаков - например, в Строгинской пойме или на Борисовских прудах? К каждому не подойдешь. Спасатели выход из ситуации нашли - в этом году приобрели три мощных звуковых пушки, чтобы вещать сразу на целый водоем. "Звук будет слышен за два километра", - пояснил Волков.

Эхоледомер без сбоев работает даже в 50-градусные морозы, запросто измеряя лед толщиной до 2,5 метра

Но и это не все. Помимо 27 стандартных беспилотников для воздушного мониторинга, этой зимой спасатели начали осваивать управление дроном с повышенной грузоподъемностью. Этот без преувеличения "летучий голландец" может сбросить утопающему спасательный жилет, чтобы он продержался на воде до приезда спасателей.