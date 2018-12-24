В ДТП под Курском пострадали двое взрослых и трое детей

На трассе в Курской области столкнулись ВАЗ-2112 и Ford Escort: в результате пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время госпитализированы водители обеих машин и трое детей, которые ехали в иномарке.

Руководитель пресс-службы УМВД по Курской области Лилия Каменева отметила, что, по предварительной информации, водитель отечественного авто не справился с управлением в ненастную погоду - накануне на регион опустился туман, моросил дождь.

ВАЗ выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В полиции отметили, что все дети сидели в специальных креслах и были пристегнуты ремнями безопасности. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.