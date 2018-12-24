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В Калуге устроили благотворительный детский праздник

24 декабря в Калуге прошел благотворительный новогодний утренник для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовали праздник комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и управлением по работе с населением.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов поздравил ребят с наступающим Новым годом. "Дорогие ребята! Впереди самый волшебный праздник, вас ждут поздравления, подарки, великолепная елка и угощение. Надеюсь, вы почувствуете ту любовь и заботу, которые организаторы праздника вложили в это мероприятие".

Фото: Калужская городская Дума
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Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Юрий Моисеев поздравил ребят с праздником, пожелал им хорошей учебы и предостерег от участия в противоправной деятельности. Зал для мероприятия и праздничное угощение для детей предоставил гостиничный комплекс "Шератон".

Сестры Настя и Оля Чириковы из многодетной семьи, участвуют в таких праздничных мероприятиях во второй раз и сегодня привели с собой брата и сестренку. Они рассказали, что в прошлом году они пели песни, читали стихи, играли, много танцевали и в этом году вновь собираются повеселиться как следует.

Для гостей мероприятия выступили коллективы детского центра "Созвездие" с творческими номерами и показали сказку-детектив про поиски сказочными персонажами Снегурочки. Каждый ребенок смог пообщаться с Дедом Морозом, рассказать ему стихи и получить свой новогодний подарок.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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