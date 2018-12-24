В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве. Об этом сообщили в Российской шахматной федерации.

Выдающийся деятель науки насмерть замерз. По предварительным данным, Эдуарда Дубова нашли на улице в морозную погоду уже без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но сегодня он скончался.

Эдуард Дубов родился 27 апреля 1938 года. Он был выдающимся ученым, являлся членом Московского математического общества. При этом он всю жизнь страстно увлекался шахматами и внес немалый вклад в создание рейтинговой системы. Эдуард Дубов разработал систему жеребьевки крупных open-турниров. Часто публиковал в шахматных журналах статьи на тему подсчета рейтингов.