В Москве открылась выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера"

В Манеже москвичи и гости столицы смогут увидеть ретроспективу работ двух знаменитых художников Фриды Кало и Диего Риверы. Отмечается, что выставка будет работать до 13 марта.

В целом в экспозицию выставки вошло 90 картин из разных собраний - здесь можно увидеть картины из собрания Музея Долорес Ольмедо в Мехико, а также живопись и графику из частных собраний Европы и Латинской Америки, из собрания внука Диего Риверы - Хуана Коронеля Риверы и галереи "Арвил". Также представлены экспонаты из ГМИИ имени Пушкина.

Посетители получат возможность увидеть переписку Фриды и Диего, а также познакомиться с графикой мексиканских художников, писавших в разных жанрах.

Творчество Диего Риверы в России знают лучше, чем картины его супруги Фриды Кало - так сложилось исторически, отмечает председатель правления фонда "Связь времен" Владимир Вронченко, чьи слова приводит vm.ru.

"В советские годы сквозь призму соцреализма Ривера воспринимался как идеологически близкий художник международного масштаба. В то же время его супруга - как безграмотный, да еще и попавший под пагубное влияние сюрреализма дилетант. Сегодня, вне зависимости от личных пристрастий в искусстве, мы не можем не ощущать, как изменилось у зрителя восприятие этих двух ярких мастеров! Кажется, что Ривера как художник полностью принадлежит искусству XX века. А вот творчество Фриды Кало принадлежит всему человечеству в его настоящем и будущем", - рассказал Владимир Вронченко.