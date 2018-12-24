Писатель, журналист и киносценарист Юрий Нагибин знал Москву не хуже Гиляровского. Недолюбливал советскую власть, оттого его не жаловали в верхах. Ничего не напоминало о нем и в родном городе. Недоразумение было устранено 24 декабря - на стене дома N 9 в Армянском переулке, где родился прозаик, в память о нем появилась мемориальная доска.

Судьба у писателя, по словам вдовы Аллы Нагибиной, вышла странной. За границей его признали лучшим писателем Европы, а вот дома наград и премий получить не посчастливилось. Но он продолжал писать, печататься в газетах и журналах. "Трудился каждый день, - вспоминает вдова. - Даже появилось выражение: работать как Нагибин". По произведениям писателя снимали и фильмы. Самый известный - "Председатель". Лента о колхозном быте для тех времен оказалась слишком смелой. Недоброжелатели делали все, чтобы фильм не увидел своего зрителя. Премьера все же состоялась, но Нагибину это стоило инфаркта.

Уже в наши дни непросто пришлось его друзьям и коллегам. Мемориальную доску пытались установить трижды, но каждый раз что-то мешало. Помогли журналисты "Вечерней Москвы", с которой, кстати, Нагибин сотрудничал. Доска с портретом писателя в итоге появилась в родном для него Армянском переулке - знал его досконально, как и центр города. За работу взялся известный скульптор Александр Рукавишников. Получилось реалистично, признает Алла Нагибина: "Юру было очень трудно изображать. Раньше он был больше похож на татарина или не получался вовсе".

Увиденным остался доволен и председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов. Своего друга вспоминает как человека "интеллигентного и корректного". А глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов Нагибина называет истинно московским человеком, поскольку родился в столице, жил здесь и много писал о родном городе. По мнению главного редактора "Вечерней Москвы" Александра Куприянова, имя Юрия Нагибина можно поставить в один ряд с Василием Шукшиным, Чингизом Айтматовым, Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным. "Знаменитое произведение "Дневник", изданное буквально перед смертью Нагибина, по силе исповедальности, наверное, не имеет себе равных в мировой литературе", - подчеркнул Куприянов.