В Москве открылся первый музей Александра Солженицына

Новый адрес появился на культурной карте Москвы - Тверская улица, дом 12, корпус 8, 1 этаж, квартира 169. Знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии, автор "Архипелага ГУЛАГа", "Красного колеса" и "Одного дня Ивана Денисовича" Александр Солженицын жил здесь до 12 февраля 1974 года - в этот день его арестовали, обвинив в измене Родине. А на следующий день он покинул страну на много лет.

В новом музее разместилась экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве писателя. Залы поделили на тематические секции - "Нобелиана", "Арест", "Работа над Красным колесом", "Кабинет Солженицына 1990-х годов". Есть даже "Кухня Солженицыных" - здесь сделали все, чтобы воссоздать атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годов в условиях постоянных запретов.

Еще одна квартира в этом же доме отдана под небольшую библиотеку, где будут проходить лекции, кинопоказы, встречи с писателями и исследователями творчества Солженицына, мастер-классы для детей. Экспонаты для музея собирали всем миром. Из-за частых переездов их сохранилось не так много.

В церемонии открытия участвовали заммэра, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, вдова Александра Исаевича Наталия Солженицына, директор "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына" Виктор Москвин и другие.

Кстати



11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В этот же день на улице его имени в Таганском районе Москвы был открыт памятник писателю. Еще один памятник писателю также недавно открылся в Кисловодске.