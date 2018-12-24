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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огонь, батарея

В Москве появятся 92 площадки для запуска бытовых петард
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск №7753 (290)
В столице начнут действовать площадки для запуска фейерверков. Для бытовой пиротехнической продукции оборудуют 92 места. Кроме того, определены точки профессиональных фейерверочных показов на площадках города: 13 показов на возвышенностях и 17 точек в парках Москвы.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Все эти места, их расположение на карте и схему проезда можно уже сейчас найти на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Как рассказал корреспонденту "РГ" главный надзорный инспектор Москвы Александр Бобров, его подчиненные в преддверии праздника проводят профилактическую работу на 262 объектах, где у детей пройдут утренники и елки, а также на 98 объектах реализации и хранения пиротехнических изделий.

- Уже завершены профилактические мероприятия на 1129 объектах детских образовательных и оздоровительных учреждений, театров, музеев, спорта и других объектах, проведены инструктажи по пожарной безопасности. На особый контроль взяты студенческие общежития, выселенные и неэксплуатируемые здания, домовладения в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, - рассказал Александр Бобров.

По его словам, снижается травматизм в новогодние дни. Контрафакта на нашем рынке стало значительно меньше. Количество пожаров в этом году по сравнению с прошлым снизилось почти на 5 процентов, число пострадавших в результате пожара людей - на 3,2 процента.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
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