В столице начнут действовать площадки для запуска фейерверков. Для бытовой пиротехнической продукции оборудуют 92 места. Кроме того, определены точки профессиональных фейерверочных показов на площадках города: 13 показов на возвышенностях и 17 точек в парках Москвы.

Все эти места, их расположение на карте и схему проезда можно уже сейчас найти на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный надзорный инспектор Москвы Александр Бобров, его подчиненные в преддверии праздника проводят профилактическую работу на 262 объектах, где у детей пройдут утренники и елки, а также на 98 объектах реализации и хранения пиротехнических изделий.

- Уже завершены профилактические мероприятия на 1129 объектах детских образовательных и оздоровительных учреждений, театров, музеев, спорта и других объектах, проведены инструктажи по пожарной безопасности. На особый контроль взяты студенческие общежития, выселенные и неэксплуатируемые здания, домовладения в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, - рассказал Александр Бобров.

По его словам, снижается травматизм в новогодние дни. Контрафакта на нашем рынке стало значительно меньше. Количество пожаров в этом году по сравнению с прошлым снизилось почти на 5 процентов, число пострадавших в результате пожара людей - на 3,2 процента.