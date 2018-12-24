В Подмосковье в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

Купить спиртное в новогодние праздники в Подмосковье можно будет не в каждом магазине, заявил замначальника УОООП ГУ МВД России по Московской области Игорь Платонов.

- Вблизи детских образовательных учреждений и в местах проведения праздничных мероприятий торговля алкоголем будет ограничена. Соответствующие письма уже направлены в муниципалитеты, - сообщил Платонов на пресс-конференции.

Он также добавил, что за порядком в новогодние праздники в области будут следить шесть тысяч сотрудников полиции, две тысячи сотрудников Росгвардии и частных охранных предприятий, казаки и добровольцы.