В Воронеже пожарные закидали огонь снежками

Нетривиальный способ борьбы с огнем применили воронежские спасатели: для тушения пламени они применили снег.

В ночь на понедельник в службу "01" поступило сообщение о горящих во дворе дома в центре города проводах. Вызов был принят в 1.40, через шесть минут на месте происшествия оказался караул пожарно-спасательной части № 1. Горела изоляция на проводах уличной сети. Тушить такое можно только после обесточивания линии. Дожидаясь прибытия энергетиков, пожарные закидали снежками место замыкания. Метким броском им удалось сбить закоротивший провод, после чего горение пошло на убыль.

- Нужно отдать должное энергетикам - аварийная бригада горсети прибыла спустя практически сразу после пожарных и приступила к отключению, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

К слову, примененный спасателями метод в учебниках МЧС именуется "подручные средства пожаротушения".