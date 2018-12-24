Новости

Для охраны Крымского моста построят пост полиции 14:19
Открытие сезона: ЦУМ и Малый театр устроили новогоднюю елку 14:09
Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов 14:07
Жители одной испанской деревушки потребовали себе тюрьму 14:05
Матвиенко рассказала о налоговом регулировании IT-сферы 13:59
Матвиенко рассказала о планах международной деятельности Совфеда 13:55
В Нижегородской области после пожара в приюте для животных завели дела 13:48
Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии 13:43
В Швеции началось строительство "Северного потока-2" 13:38
Геослужба США обвинила Трампа в несообщении о цунами в Индонезии 13:37
Видео: В Хабаровске прошел конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь" 13:36
Фото и видео: "Рабыня Изаура" впервые приехала в Россию 13:36
Путин поздравил Алиева с днем рождения 13:21
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 334 человек 13:15
На Урале кондукторам проведут инструктаж после истории с псом-поводырем 13:10
Матвиенко рассказала о возможном ответе на действия Лондона в отношении RT 13:00
Под Воронежем девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 12:56
Актриса Галина Тихонова скоропостижно скончалась на 32-м году жизни 12:55
Пресс-конференцию Путина смотрели свыше 6,7 млн человек 12:55
Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Минска и Москвы 12:55
Названы самые ожидаемые машины 2019 года 12:50
В Ростове осуждены члены бахчисарайской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 12:46
Лавров: После заявлений США о выводе войск надо дождаться реальных шагов 12:45
В Подмосковье в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя 12:44
В Воронеже пожарные закидали огонь снежками 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже пожарные закидали огонь снежками

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нетривиальный способ борьбы с огнем применили воронежские спасатели: для тушения пламени они применили снег.

Фото: depositphotos.com
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги

В ночь на понедельник в службу "01" поступило сообщение о горящих во дворе дома в центре города проводах. Вызов был принят в 1.40, через шесть минут на месте происшествия оказался караул пожарно-спасательной части № 1. Горела изоляция на проводах уличной сети. Тушить такое можно только после обесточивания линии. Дожидаясь прибытия энергетиков, пожарные закидали снежками место замыкания. Метким броском им удалось сбить закоротивший провод, после чего горение пошло на убыль.

- Нужно отдать должное энергетикам - аварийная бригада горсети прибыла спустя практически сразу после пожарных и приступила к отключению, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

К слову, примененный спасателями метод в учебниках МЧС именуется "подручные средства пожаротушения".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
В США приостановка работы правительства может затянуться до января