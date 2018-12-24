Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей

Все больше современных детей заказывают в подарок дорогие гаджеты, рассказал якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл (Гавриил Угаров).

- Приходит много писем. Современные дети стали немножко меркантильными, стали просить айфоны и компьютерную технику, - цитирует волшебника РИА Новости.

Однако некоторые ребята просят подарить здоровье родным. По словам Деда Мороза, ему особенно запомнилось письмо маленькой девочки. В нем она попросила его не болеть и не умирать, "иначе Новый год никогда больше не наступит".

Эьээ Дьыл (в переводе с якутского - Дед Сезон) - один из двух Дедов Морозов республики. Этот персонаж придумал доктор биологических наук Гавриил Угаров. Он рассказал, что работа Дедом Морозом до ухода на пенсию не мешала его научной карьере в Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова, так как он успешно справлялся с основными обязанностями.