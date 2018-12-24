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24.12.2018 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине для детей построили ледовый лабиринт без выхода

Текст: Оксана Грибанова

В городе Корсаков на юге Сахалина для детей построили ледяной лабиринт без входа и выхода. Странный аттракцион попал на видео и вызвал большой резонанс в соцсетях.

Фото: depositphotos.com
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По словам очевидцев, для того, чтобы забраться в лабиринт, а потом выбраться из него, дети пользовались стоящей рядом лавочкой. Однако самым маленьким на игровой площадке такой трюк не удавался.

Как пояснил мэр Корсаковского района Тимур Магинский, лабиринт мастера планировали достроить к открытию городской елки, но не успели, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что недоработку уже исправили и теперь у конструкции появились вход и выход, а заодно и красочная подсветка.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область РГ-Видео
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