На Сахалине для детей построили ледовый лабиринт без выхода

В городе Корсаков на юге Сахалина для детей построили ледяной лабиринт без входа и выхода. Странный аттракцион попал на видео и вызвал большой резонанс в соцсетях.

По словам очевидцев, для того, чтобы забраться в лабиринт, а потом выбраться из него, дети пользовались стоящей рядом лавочкой. Однако самым маленьким на игровой площадке такой трюк не удавался.

Как пояснил мэр Корсаковского района Тимур Магинский, лабиринт мастера планировали достроить к открытию городской елки, но не успели, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что недоработку уже исправили и теперь у конструкции появились вход и выход, а заодно и красочная подсветка.