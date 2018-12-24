С белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье сняли арест

Приморский краевой суд снял арест с белух и косаток, находящихся в бухте Средняя в Приморье. Об этом ходатайствовали сразу четыре компании.

Арест на морских животных в рамках расследования уголовного дела об их незаконном вылове наложил Ленинский суд Владивостока в качестве обеспечительной меры, чтобы их не вывезли за границу. Но после этого белухи и косатки оказались фактически заперты в месте, которое экологи еще раньше назвали "китовой тюрьмой". Тогда зоозащитники забили тревогу.

Напомним, морских млекопитающих обнаружили в бухте в ноябре. Предполагается, что их готовили к продаже в дельфинарии КНР. Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку и нашла нарушения содержания краснокнижных косаток и белух. Также было установлено, что 11 косаток и все белухи не достигли возраста половой зрелости, а 13 белух были пойманы в возрасте до одного года, что противоречит закону. Было возбуждено дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

В Кремле знают об этой ситуации и собираются привлечь к решению проблемы губернатора Приморья Олега Кожемяко.