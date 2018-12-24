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24.12.2018 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: Наука

Ученый не исключил, что под Хабаровском мог упасть гигантский метеорит

Текст: Антон Валагин

Хабаровские ученые и спасатели направились в Верхнебуреинский район, где по неизвестным пока причинам вершина сопки сползла в русло замерзшей реки. Местные жители рассказывают о снесшем сопку гигантском метеорите, среди других версий ЧП рассматривается оползень или крупная часть ракеты.

Фото: Natural History Museum of Denmark
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- Пока неизвестно, метеорит ли это. Туда только отправляется экспедиция. Снизу по течению Буреи идет группа из Амурской области, с противоположной стороны - наши специалисты. У них есть дозиметры, так как непонятно, превышает ли фон на местности допустимые нормы. Мы пока только предполагаем, что это метеорит, - рассказала KP.Ru и.о. главы администрации Верхнебуреинского района Нина Федоренко.

В то же время хабаровский астроном Владимир Моисеев выразил сомнения, что происшествие на реке Бурея имеет внеземной характер.

- Если это был метеорит, его взрыв услышал бы весь край. И он обязательно сопровождается сильными сотрясениями почвы, но в нашем случае сейсмологи молчат, - рассказал ученый. Моисеев и его коллеги считают, что вершину сопки мог снести массивный фрагмент ракеты или оползень. Впрочем, до конца от "метеоритной" версии они не отказываются. - Природа и повадки космических камней до конца не изучены. Вполне вероятно, что столкновение с землей прошло относительно спокойно.

Тем временем жители близлежащего поселка Чекунда опасаются, что перекрывшая русло реки сопка может стать причиной затопления их жилищ весной.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край РГ-Видео
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