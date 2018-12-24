Ученый не исключил, что под Хабаровском мог упасть гигантский метеорит

Хабаровские ученые и спасатели направились в Верхнебуреинский район, где по неизвестным пока причинам вершина сопки сползла в русло замерзшей реки. Местные жители рассказывают о снесшем сопку гигантском метеорите, среди других версий ЧП рассматривается оползень или крупная часть ракеты.

- Пока неизвестно, метеорит ли это. Туда только отправляется экспедиция. Снизу по течению Буреи идет группа из Амурской области, с противоположной стороны - наши специалисты. У них есть дозиметры, так как непонятно, превышает ли фон на местности допустимые нормы. Мы пока только предполагаем, что это метеорит, - рассказала KP.Ru и.о. главы администрации Верхнебуреинского района Нина Федоренко.

В то же время хабаровский астроном Владимир Моисеев выразил сомнения, что происшествие на реке Бурея имеет внеземной характер.

- Если это был метеорит, его взрыв услышал бы весь край. И он обязательно сопровождается сильными сотрясениями почвы, но в нашем случае сейсмологи молчат, - рассказал ученый. Моисеев и его коллеги считают, что вершину сопки мог снести массивный фрагмент ракеты или оползень. Впрочем, до конца от "метеоритной" версии они не отказываются. - Природа и повадки космических камней до конца не изучены. Вполне вероятно, что столкновение с землей прошло относительно спокойно.

Тем временем жители близлежащего поселка Чекунда опасаются, что перекрывшая русло реки сопка может стать причиной затопления их жилищ весной.