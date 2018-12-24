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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае охотник на снегоходе провалился под лед

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли в поселок Кенай Комсомольского района для поиска пропавшего охотника.

Снегоход провалился под лед в Кузбассе

По сообщению, которое поступило к спасателям от районного отдела полиции, 30-летний мужчина находился на своем охотничьем участке. Родственники рассказали, что он выехал на снегоходе вверх по реке Верхняя Удоми и провалился под лед в четырех километрах от Кеная.

Спасатели и полицейские выехали на место происшествия.

"Из-за высокой скорости течения горной реки Верхняя Удоми проводить водолазные работы не представляется возможным. Поиски ведутся вдоль русла, с помощью выпиленных майн проводится осмотр дна", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Кстати

16 декабря на Амуре у села Троицкое Нанайского района под лед провалился автомобиль с двумя людьми - отцом и сыном. Поиски, несмотря на усилия спасателей и водолазов, результатов не дали. На участке, где произошла трагедия, слишком быстрое течение и плохая видимость.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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