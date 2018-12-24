В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из леса

С охотником, который провалился под лед на реке Верхняя Удоми в четырех километрах от села Кенай Комсомольского района находился трехлетний сын, которого мужчина забрал из детского сада. После трагедии, случившейся с отцом, ребенок самостоятельно выбрался из леса.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки. Позже отец высадил сына на берегу, а сам стал разворачиваться. В этот момент он попал в полынью и начал тонуть. Ребенок не пострадал.

В администрации села ТАСС рассказали, что ребенок вышел к дороге по следам снегохода, но потом пошел в противоположную от дома сторону. К счастью, его заметил местный житель, возвращавшийся с работы, и отвез домой. Мальчик успел пройти пешком около трех километров, на следующий день заболел. Но сейчас его жизни ничего не угрожает, лечится он дома.

Спасатели ведут поиски охотника. А следователи проводят проверку по заявлению его жены.