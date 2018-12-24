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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок

Текст: Анна Бондаренко

Вечером в воскресенье на реке Раздольная в Приморском крае под лед провалился автомобиль, где находились водитель с пассажирами. Погиб ребенок.

В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени. По имевшимся данным, из провалившейся под лед машины смогли выбраться четыре человека, но внутри остался ребенок.

На место направили пожарно-спасательные подразделения с необходимым водолазным оборудованием. В 21-20 они начали поисковые работы. Через час спасатели извлекли тело из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции.

МЧС предупреждает об опасности нахождения на льду и напоминает, что выезд автотранспорта на лед запрещен. За это нарушение предусмотрены штрафы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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