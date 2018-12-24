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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье 81-летняя пенсионерка отбилась от грабителей в масках

Текст: Надежда Столярчук

В Забайкальском крае пожилой женщине удалось прогнать из дома напавших на нее преступников.

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Как рассказали в полиции, инцидент произошел в селе Михайловка Нер-Заводского района. Неизвестные в масках разбили стекло в доме 81-летней пенсионерки, проникли внутрь и начали требовать деньги.

- В ответ хозяйка закричала, что никаких денег им не отдаст, и стала их выгонять. Не ожидая такой реакции от столь пожилой женщины, преступники бежали прочь, - сообщили в краевом МВД.

Злоумышленников уже нашли, ими оказались два односельчанина бабушки - мужчины 22 и 31 года. Они уже во всем признались. Кроме того, при задержанных были обнаружены вещественные доказательства - маски с прорезями для глаз.

Происшествия Преступления Криминал ДФО Забайкальский край
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