Видео: В Хабаровске прошел конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь"

В Хабаровске подвели итоги конкурса ледовых скульптур "Амурский хрусталь". В состязаниях участвовали 9 команд из разных регионов, по два человека в каждой.

Темой всех работ стал театр. Победителей выбирали по нескольким критериям: жюри оценивало технику обработки льда, законченность композиции и ее оригинальность.

Организаторы выделили участникам по одинаковому блоку льда, два на два метра. До того, как начать вырезать скульптуру, многие участники делали макет из пластилина. На его реализацию дали три дня.

Как правило, все старались работать в полдень, чтобы застать солнечную погоду, когда лед наиболее податливый. По правилам, конкурсанты не могли красить фигуры и использовать украшения, передает ОТР.

