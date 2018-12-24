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24.12.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саратовом в ДТП пострадали шесть человек

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В ДТП на трассе под Саратовом пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

В ДТП под Курском пострадали двое взрослых и трое детей

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, два легковых автомобиля столкнулись на 235 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. По предварительным данным, водитель автомашины Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате пострадали шесть человек. В больницу доставлены водитель Kia и его пассажирка, а также шофер и трое пассажиров из другой машины, в числе которых мальчики 8 и 10 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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