Под Саратовом в ДТП пострадали шесть человек

В ДТП на трассе под Саратовом пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, два легковых автомобиля столкнулись на 235 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. По предварительным данным, водитель автомашины Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате пострадали шесть человек. В больницу доставлены водитель Kia и его пассажирка, а также шофер и трое пассажиров из другой машины, в числе которых мальчики 8 и 10 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.