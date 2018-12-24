Антону Ляпину всего 25 лет. В малокомплектной школе поселка Восточный Светлинского района Оренбуржья, которую семь лет назад Антон Андреевич сам и окончил, он директорствует второй год. Однако по отчеству его с уважением называют не только ученики, но и умудренные опытом педагоги. Разница в возрасте только на пользу делу: у молодого директора свежие идеи и понимание молодежи, у ветеранов - опыт и знание жизни. К тому же командному стилю руководства Антон Ляпин предпочитает конструктивный диалог. Ведь начинающий управленец образования - еще и депутат райсовета, и писатель. Да и просто отличный парень со здоровым чувством юмора.

Восточный стоит на границе с Казахстаном по речке Тобол. От Оренбурга на автомобиле - девять часов езды. На въезде в поселок стела в виде колоса - символа целинных земель. А перед школой на постаменте - трактор, пропахавший здесь когда-то первую борозду. Через дорогу - памятник Ленину, прикрывающий здание обветшалого клуба. Так что школа тут и по виду, и по сути - центр жизни.

Нас встречает юноша. Старшеклассник?.. Очень удивляемся, когда он просит показать документы: "Это правило: приграничная территория"

Нас встречает юноша. Старшеклассник?.. Очень удивляемся, когда он просит показать документы: "Это правило: приграничная территория". "А нам к директору". "Я и есть директор", - улыбается молодой человек. Из окна его кабинета видно соседнее казахское село. Было время, все друг к другу запросто в гости ходили. Теперь - граница.

- Когда я учился, в нашей школе было 150 учеников. Теперь - 70. И еще 13 малышей в дошкольном отделении. Сейчас восемь первоклашек, пять выпускников, - поясняет Антон Ляпин.

Он постепенно превращает школу в поселковый культурно-спортивный центр, двери которого не закрываются допоздна. По вечерам - спортивная секция для взрослых. Бесплатная, как и школьные кружки: выжигание по дереву, история родного края, умелые руки... Есть любительский театр и занятия по гитарному мастерству, которые ведет сам Антон. А в библиотеке уже собрана целая коллекция игрушек, которые сделали ребята из кружка модульного оригами.

Поселок Восточный был образован в 1954 году - для целинников. Кстати, в соседнем поселке Комсомольский снимался знаменитый фильм "Иван Бровкин на целине". По местным меркам это совсем недалеко - всего в ста километрах. "В фильме и мой дед Сережа в массовке снимался", - рассказывает директор Ляпин. Тогда здесь было более 1500 жителей, а сегодня всего 426. Совхоз закрылся, большинство мужчин работают вахтовиками на северах. Однако в Восточном много многодетных семей, а значит, есть надежда на будущее. И именно школа, как считает Антон Ляпин, может стать аккумулятором развития. Восемь лет назад здание капитально отремонтировали: пластиковые окна, выложенный плиткой пол. Просторный спортзал, актовый, кабинет информатики, столовая...

- Зимой у нас до минус 40, а летом - выше 40 с плюсом бывает. Климат суровый, - рассказывает Ляпин.

Вообще Антон Андреевич, биолог и географ по университетскому диплому, влюблен в степь. И эту любовь прививает ученикам. "У нас есть легендарная скала Верблюд, - делится он. - По преданию, однажды в поисках воды шел караван, но только самый выносливый верблюд дошел до источника. И тут же превратился в каменное изваяние, приносящее удачу. На счастье, эту скалу нужно обойти трижды". Так вот директор Ляпин с учениками обошел ее уже 33 раза.

Здесь, в школе на границе, приходится решать самые разные вопросы. В том числе, что называется, "ложиться на амбразуру", чтобы прикрыть нехватку педагогов. Нечего скрывать: молодые учителя не горят желанием ехать в такую даль. Поэтому когда в школе не оказалось учителя иностранного языка и Ляпин понял, что его еще долго не будет, сам вновь засел за учебники: получил диплом преподавателя английского. Кроме того, он ведет в школе астрономию. А его жене Татьяне, учителю химии по образованию, пришлось освоить уроки начальных классов.

Большая часть педагогов в Восточном - пенсионного возраста. Многие успешные выпускники, в том числе и золотые медалисты (их за историю школы 17), оканчивали Оренбургский педуниверситет, но на малую родину никто не вернулся. Так что приезд в поселок учительской семьи Ляпиных - большая удача.

- На конкурсе "Педагогический дебют" мне выпало решить практическую задачку: "Мальчик залез на парту, громко ругается, не согласен с оценкой, и весь класс над ним смеется". Многие предлагали наказать, а я решил успокоить. Окриком можно только усилить агрессию, а спокойствием - погасить конфликт, - поясняет Антон Андреевич. - Я прекрасно понимаю старшеклассников, и мне удается найти нужные слова, чтобы переубедить их.

Сглаживать шероховатости бытия Антону помогает творчество: он пишет стихи, рассказы. И мечтам его хочется верить, ведь дебют уже принес удачу.

- Из малого большое и складывается. Целину тоже поднимали всем миром, и возрождать ее надо сообща. Как и школу, - размышляет молодой директор.