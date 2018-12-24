Доставка грузов на квадрокоптерах, управление роботами с помощью эмоций. Все это если и звучит пока немного фантастично, но уже завтра станет частью повседневной жизни. Увидеть, как школьники и студенты осваивают профессии будущего, можно было в Казани на II отраслевом чемпионате в IT-сфере DigitalSkills 2018.

Более 200 участников из 35 регионов собрались на площадке "Казань Экспо". Здесь через год пройдет чемпионат мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019. Это своеобразная олимпиада для тех, кто умеет работать руками. Но сегодня фрезеровщики и токари должны владеть навыками программирования, чтобы управлять станками с ЧПУ, а строители разбираться в 3D-моделировании. А уж находить язык с роботами придется всем.

В секции "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" - гул двигателей. Ребята проделывают в воздухе сложные финты своими дронами. На конкурсе им надо справиться с несколькими заданиями: провести аэрофотосъемку объекта и на основе фото построить 3D-модель, запрограммировать коптеры на автономный полет, управлять беспилотниками с помощью специальных очков. Наконец, смастерить и протестировать магнитный захват, позволяющий коптерам брать грузы.

Один из экспертов в этой компетенции - инженер Светлана Соломатникова. Она недавно окончила МГТУ имени Баумана по специальности "подводные роботы и аппараты". По ее словам, управление беспилотниками - очень перспективное направление. И хотя эта специальность пока еще только в "Атласе профессий будущего", на практике молодежь ее давно осваивает.

Фрезеровщик должен владеть программирова­нием, а строитель разбираться в 3D-моделировании

Пожалуй, самая экзотическая специальность, представленная на чемпионате, - проектировщик нейроинтерфейсов. Как поясняет преподаватель Политехнического колледжа имени Годовикова Павел Отто, она совмещает в себе медицинские и инженерные навыки. Изначально такие технологии использовались только в медицине, в частности для помощи людям с ограниченными возможностями. Теперь они находят все более широкое применение вплоть до маркетинга и рекламы.

Помогут эти технологии и предотвращать ДТП. Например, если водитель уснул за рулем, датчик сразу подаст предупреждающий сигнал.