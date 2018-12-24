Новости

Посольство РФ: Даже Рождество Лондон использует для нагнетания русофобии 21:48
Припарковаться у больниц в Москве будет проще 21:40
ФАС поручила провести проверку цен на металлопрокат и трубы 21:22
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат 21:11
Кабмин подготовит предложения о восстановлении компаниями поставок топлива 21:10
"Большая четверка" объединится для развития сетей 5G 20:46
Московский метрополитен будет продавать старые указатели 20:32
Севастополь подпишет торговое соглашение с сирийским Тартусом 19:55
На Павелецком направлении переименуют две станции 19:52
В Тольятти найдена убитой 16-летняя девушка 19:50
Анкара заявила о готовности продолжать борьбу с террористами в Сирии 19:49
Ступени храма Вооруженных сил отольют из трофеев вермахта 19:41
Косачев увидел признаки "украинизации" Британии 19:37
Сын Каддафи попросил помощи у Путина в разрешении кризиса в Ливии 19:36
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте 19:31
Орешкин поручил новому главе Росимущества бороться с коррупцией 19:17
Пробки в Москве достигли 10 баллов 19:15
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии 18:59
Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа 18:46
Региональным каналам продлили возможность вещать в аналоге 18:35
Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества 18:35
СК завершил расследование против похитителей певца Авраама Руссо 18:13
Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума 18:06
Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд 17:56
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
24.12.2018 21:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мой коллега - робот

Студенты учатся работать с дронами и нейросистемами
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Доставка грузов на квадрокоптерах, управление роботами с помощью эмоций. Все это если и звучит пока немного фантастично, но уже завтра станет частью повседневной жизни. Увидеть, как школьники и студенты осваивают профессии будущего, можно было в Казани на II отраслевом чемпионате в IT-сфере DigitalSkills 2018.
Сегодня фрезеровщики и токари должны владеть навыками программирования, а строители разбираться в 3D-моделировании. Фото: Антон Буценко / ТАСС Сегодня фрезеровщики и токари должны владеть навыками программирования, а строители разбираться в 3D-моделировании. Фото: Антон Буценко / ТАСС
Сегодня фрезеровщики и токари должны владеть навыками программирования, а строители разбираться в 3D-моделировании. Фото: Антон Буценко / ТАСС

Более 200 участников из 35 регионов собрались на площадке "Казань Экспо". Здесь через год пройдет чемпионат мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019. Это своеобразная олимпиада для тех, кто умеет работать руками. Но сегодня фрезеровщики и токари должны владеть навыками программирования, чтобы управлять станками с ЧПУ, а строители разбираться в 3D-моделировании. А уж находить язык с роботами придется всем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Самому молодому в России директору школы всего 25 лет

В секции "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" - гул двигателей. Ребята проделывают в воздухе сложные финты своими дронами. На конкурсе им надо справиться с несколькими заданиями: провести аэрофотосъемку объекта и на основе фото построить 3D-модель, запрограммировать коптеры на автономный полет, управлять беспилотниками с помощью специальных очков. Наконец, смастерить и протестировать магнитный захват, позволяющий коптерам брать грузы.

Один из экспертов в этой компетенции - инженер Светлана Соломатникова. Она недавно окончила МГТУ имени Баумана по специальности "подводные роботы и аппараты". По ее словам, управление беспилотниками - очень перспективное направление. И хотя эта специальность пока еще только в "Атласе профессий будущего", на практике молодежь ее давно осваивает.

Фрезеровщик должен владеть программирова­нием, а строитель разбираться в 3D-моделировании

Пожалуй, самая экзотическая специальность, представленная на чемпионате, - проектировщик нейроинтерфейсов. Как поясняет преподаватель Политехнического колледжа имени Годовикова Павел Отто, она совмещает в себе медицинские и инженерные навыки. Изначально такие технологии использовались только в медицине, в частности для помощи людям с ограниченными возможностями. Теперь они находят все более широкое применение вплоть до маркетинга и рекламы.

Помогут эти технологии и предотвращать ДТП. Например, если водитель уснул за рулем, датчик сразу подаст предупреждающий сигнал.

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Роботы: настоящее и будущее
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя