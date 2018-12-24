В Пензе зарегистрирован первый случай "свиного" гриппа

В Пензенской области зарегистрирован первый случай гриппа разновидности АH1N1 у взрослого пациента. Информацию об этом распространил региональный минздрав.

Заболевшим оказался приезжий житель Самарской области. Он получил необходимое лечение и уже выписан из стационара.

Как уточнили в ведомстве, в этом году пациент не получал вакцину против гриппа. Между тем, иммунизация в регионе официально завершается 25 декабря.

Медики напоминают, что избежать гриппа и ОРВИ, помимо прививки, поможет соблюдение мер профилактики: сбалансированное питание, закаливание, физическая активность и здоровый сон, соблюдение правил личной гигиены. В период повышенной заболеваемости следует, по возможности, избегать больших скоплений людей и контактов с заболевшими.