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24.12.2018 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК переданы материалы о рабском труде женщин в мордовской колонии

Текст: Владислав Куликов
Тюремное ведомство передало в Следственный комитет материалы о чрезмерном труде женщин в одной из мордовских колоний. Проверка началась после того, как в ведомство пожаловалась одна из бывших осужденных: сама она назвала условия рабскими.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСC Фото: Владимир Смирнов/ТАСC
Фото: Владимир Смирнов/ТАСC

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко сообщил агентству ТАСС, что, "как установила проверка, проведенная сотрудниками центрального аппарата ФСИН, осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часа ночи, выполняя левые заказы".

Фото: depositphotos
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По его словам, жалоба поступила от бывшей осужденная ИК-14 УФСИН по Мордовии Индиры Багаевой.  Но для того, что увидеть истинную картину, к проверке пришлось подойти неформально.

"С учетом того, что такие жалобы поступали из Мордовии и раньше, и по ним проводились неоднократные проверки, но ничего выявить не удавалось, было решено провести скрытый выезд сотрудников центрального аппарата ФСИН, - сказал Валерий Максименко. - Люди пришли в колонию и представили предписание о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части, но удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии, которые подтвердили, что женщины работали с 07:00 до 01:00".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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По данным центрального аппарата ФСИН, они выполняли заказы для коммерческих фирм. "Данные материалы были запротоколированы и переданы в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - заявил агентству Валерий Максименко. - Начальник колонии Юрий Куприянов освобожден от занимаемой должности, по нему, а также по другим сотрудникам, причастным к этим нарушениям, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела". Зам главы ведомства подчеркнул, что подвергнута проверке вся вертикаль управления ФСИН по Мордовии.

"Если начальник УФСИН не знал, что происходит, значит, он плохой начальник и не может их контролировать, а если знал, то по нему тоже будет приниматься решение", - сказал он. Замглавы ФСИН заверил, что в ходе проверки будут устанавливаться все лица, кто "набивал карманы за счет осужденных женщин". "Надеюсь, что это послужит предостережением для всех, это принципиальная позиция директора службы", - сказал Валерий Максименко.
 

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