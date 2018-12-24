В СК переданы материалы о рабском труде женщин в мордовской колонии

Тюремное ведомство передало в Следственный комитет материалы о чрезмерном труде женщин в одной из мордовских колоний. Проверка началась после того, как в ведомство пожаловалась одна из бывших осужденных: сама она назвала условия рабскими.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко сообщил агентству ТАСС, что, "как установила проверка, проведенная сотрудниками центрального аппарата ФСИН, осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часа ночи, выполняя левые заказы".

По его словам, жалоба поступила от бывшей осужденная ИК-14 УФСИН по Мордовии Индиры Багаевой. Но для того, что увидеть истинную картину, к проверке пришлось подойти неформально.

"С учетом того, что такие жалобы поступали из Мордовии и раньше, и по ним проводились неоднократные проверки, но ничего выявить не удавалось, было решено провести скрытый выезд сотрудников центрального аппарата ФСИН, - сказал Валерий Максименко. - Люди пришли в колонию и представили предписание о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части, но удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии, которые подтвердили, что женщины работали с 07:00 до 01:00".

По данным центрального аппарата ФСИН, они выполняли заказы для коммерческих фирм. "Данные материалы были запротоколированы и переданы в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - заявил агентству Валерий Максименко. - Начальник колонии Юрий Куприянов освобожден от занимаемой должности, по нему, а также по другим сотрудникам, причастным к этим нарушениям, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела". Зам главы ведомства подчеркнул, что подвергнута проверке вся вертикаль управления ФСИН по Мордовии.

"Если начальник УФСИН не знал, что происходит, значит, он плохой начальник и не может их контролировать, а если знал, то по нему тоже будет приниматься решение", - сказал он. Замглавы ФСИН заверил, что в ходе проверки будут устанавливаться все лица, кто "набивал карманы за счет осужденных женщин". "Надеюсь, что это послужит предостережением для всех, это принципиальная позиция директора службы", - сказал Валерий Максименко.

