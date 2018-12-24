В крупном ДТП в Татарстане погиб ребенок

Сотрудники ГИБДД в Татарстане выясняют обстоятельства ДТП в Мамадышском районе, в результате которого погиб девятилетний мальчик. Авария произошла накануне вечером на 949-м километре трассы Москва-Уфа.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РТ, водитель автомобиля "Жигули" 7-й модели обгонял колонну грузовиков, машину занесло и развернуло, после чего она столкнулась с двигавшимся в попутном направлении внедорожником Audi. После этого удара "Жигули" выбросило через разделительную полосу на встречную, где в них врезался грузовик Mercedes.

На переднем сиденье легковушки в детском удерживающем устройстве находился ребенок 2009 года рождения. От полученных травм он скончался до приезда медиков. Водитель "Жигулей", а также два пассажира автомобиля - женщина и ребенок 2005 года рождения - с ранениями разной степени тяжести доставлены в центральную больницу Елабуги.