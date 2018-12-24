В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте

Процедура опознания тел погибших в строящемся стволе шахты "Уралкалия" строителей завершилась. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, девять человек погибли в результате задымления, которое возникло 22 декабря на строящемся четвертом стволе СКРУ-3.

Пятеро рабочих - жители Прикамья, трое - Башкирии и один - Краснодарского края. Горение в шахте удалось устранить лишь к вечеру, в воскресенье горноспасатели добрались до отметки минус 365 метров и приступили к эвакуации тел погибших.

В Соликамск для участия в процедуре опознания прибыли родственники погибших. Им выданы разрешения на захоронение. В рамках возбужденного уголовного дела следователи СК РФ задержали четырех человек, работающих в подрядной организации УС-30.

24 декабря объявлено в Пермском крае днем траура.