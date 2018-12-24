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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ан-24 повредил крыло при посадке в Иркутской области

Текст: Надежда Столярчук
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет Ан-24 повредил крыло, задев мачту освещения при послепосадочном рулении в аэропорту иркутского города Бодайбо.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, судно, на котором находились 21 пассажир и три члена экипажа, совершало перелет Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо. Самолет благополучно приземлился, однако во время руления на стоянку задел мачту освещения. Причиной, скорее всего, стал снег, который не успели убрать сотрудники аэропорта. Он создал метель, ухудшившую видимость. Никто из находившихся на борту судна не пострадал.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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