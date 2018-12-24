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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тепло ушло в серые схемы

Почему жители шахтерского Киселевска замерзают в своих квартирах?
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
В шахтерском городе Киселевске Кемеровской области сразу несколько паровых котельных, проданных вместе с другим социально значимым имуществом в частные руки, по требованию прокуратуры должны вернуться в муниципальную собственность.

Вопрос о передаче четырех котельных городу встал ребром текущей зимой. Еще осенью, когда грянули первые тридцатиградусные морозы, батареи в многоэтажках целого ряда микрорайонов Киселевска продолжали чуть теплиться. Жители засыпали чиновников письмами. А те пояснили, что важнейшие объекты жизнеобеспечения, мол, стали частными в результате банкротства муниципального предприятия "Городские котельные и тепловые сети".

Фото: stock.rosenergoatom.ru
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Банкротом названное предприятие было признано еще в 2011 году. Наконец-то в 2016-м все это социально значимое имущество (всего девять объектов) было выставлено на торги единым лотом по стартовой цене 21,3 миллиона рублей. И единственный участник аукциона - фирма "Теплоресурс" - приобрело его за 20,3 миллиона. Но уже в апреле 2017-го объекты перекупило "АгроПлюс", а в сентябре того же года - "Семена Притомья".

Еще в декабре 2017 года прокурор Кемеровской области направил в Арбитражный суд региона исковое заявление об истребовании котельных и остального муниципального имущества из незаконного владения.

- Иск мы обосновали тем, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, - что объекты, предназначенные для снабжения жителей города теплом и горячей водой, перешли в чужие руки с использованием неправомерных схем. Во-первых, между датами заключения договоров купли-продажи прошло слишком мало времени. Во-вторых, не было представлено каких-либо доказательств того, что и первый, и следующие покупатели действительно собирались осуществлять социально значимую деятельность, а не приобрели котельные исключительно для перепродажи. В-третьих, ни одно из трех ООО не обладало лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. Кроме того, в ущерб социальным и публичным интересам муниципального образования частной фирме достались самые экономические выгодные его составляющие.

Однако в сентябре 2018-го Арбитражный суд Кузбасса в удовлетворении иска отказал. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции. И Седьмой арбитражный апелляционный суд накануне постановил истребовать спорные объекты теплоснабжения в пользу муниципального образования "Киселевский городской округ". Решение вступило в законную силу.

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