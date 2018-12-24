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24.12.2018 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области при пожаре погибли мать и младенец

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи устанавливают причину пожара, произошедшего утром в Татарском районе Новосибирской области. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, в огне погибли 29-летняя женщина и ее годовалый ребенок.

СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска

По словам Дмитрия Чечулина, в момент возгорания в частном доме также находились отец ребенка и еще один взрослый мужчина. Они успели спастись, однако глава семьи в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Тела погибших обнаружили пожарные при тушении огня.

- По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки, - уточнил Дмитрий Чечулин.

Сейчас следователи совместно со специалистами областного управления МЧС продолжают осмотр места трагедии. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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