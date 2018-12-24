В Сибири ученые рассчитали скорость передвижения Деда Мороза

Необычную задачу поставили перед собой сотрудники Сибирского госуниверситета имени М.Ф. Решетнева (Красноярск). Они решили выяснить, с какой скоростью должен передвигаться Дед Мороз, чтобы успеть поздравить всех российских детей за 12 часов.

Как рассказали ученые, хоть обычные законы физики на сказочный мир и не распространяются, все равно интересно, сможет ли заменить человек волшебного персонажа, если тот, например, заболеет и не сможет выполнить свои обязанности.

Для расчетов в вузе взяли цифру 27 миллионов - столько людей в возрасте до 18 лет живет в России по данным Росстата. Ее округлили до 30 миллионов. Еще одна цифра - площадь нашей страны, она составляет 17100000 квадратных километров. Получилось следующее: чтобы заглянуть к каждому ребенку, Деду Морозу нужно двигаться со скоростью, равной 14 процентов скорости света, или, иными словами, преодолевать примерно 40 километров в секунду.

В итоге ученые сделали вывод, что новогоднему персонажу лучше не болеть, потому что заменить его некем.

- Мы можем заключить, что Дед Мороз пользуется технологиями, многократно превосходящими уровень прогресса человечества. Человек, передвигаясь даже на сверхзвуковом перехватчике Миг-31 со скоростью 3500 км/ч, потратит на поздравления 200 дней, - подытожил аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра "Институт космических исследований и высоких технологий" (НОЦ "ИКИВТ") Дмитрий Зуев.