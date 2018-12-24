Новости

Минобороны доказало превосходство Ту-160 над бомбардировщиком США 11:06
В Ижевске 216 человек эвакуировали из-за задымления в детсаду 11:02
Фото: Как ремонтируют главный авианосец США 11:02
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из леса 10:55
В Минске представили книги журналистов "РГ" об известных людях 10:55
Видео: В Нижнем Тагиле составили новогоднюю елку из автомобилей 10:45
Актер Сергей Юрский госпитализирован в Москве 10:43
Названы наименее закредитованные регионы России 10:31
В Челябинске при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек 10:30
Экипажи Су-34 и Су-24 разбомбили "противника" в Зауралье 10:29
В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте 10:24
В Приморье возбудили дело по факту гибели ребенка в утонувшей машине 10:23
В крупном ДТП в Татарстане погиб ребенок 10:19
СК уточнил данные о пострадавших при сходе вагонов под Туапсе 10:19
Канатная дорога на Воробьевых горах стала платной 10:11
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и младенец 10:10
В Новосибирской области "убитый" таксист сдал в полицию душителей 10:09
РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами 09:56
Самолет с пассажирами вернулся в Новосибирск из-за поломки шасси 09:54
Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать фейерверк 09:47
В Сибири ученые рассчитали скорость передвижения Деда Мороза 09:41
Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей 09:32
В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте 09:31
Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою 09:30
В России выбрали имена еще пяти аэропортам 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 09:41
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири ученые рассчитали скорость передвижения Деда Мороза

Текст: Надежда Столярчук
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Необычную задачу поставили перед собой сотрудники Сибирского госуниверситета имени М.Ф. Решетнева (Красноярск). Они решили выяснить, с какой скоростью должен передвигаться Дед Мороз, чтобы успеть поздравить всех российских детей за 12 часов.

Как рассказали ученые, хоть обычные законы физики на сказочный мир и не распространяются, все равно интересно, сможет ли заменить человек волшебного персонажа, если тот, например, заболеет и не сможет выполнить свои обязанности.

Фото: depositphotos.com
Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей

Для расчетов в вузе взяли цифру 27 миллионов - столько людей в возрасте до 18 лет живет в России по данным Росстата. Ее округлили до 30 миллионов. Еще одна цифра - площадь нашей страны, она составляет 17100000 квадратных километров. Получилось следующее: чтобы заглянуть к каждому ребенку, Деду Морозу нужно двигаться со скоростью, равной 14 процентов скорости света, или, иными словами, преодолевать примерно 40 километров в секунду.

В итоге ученые сделали вывод, что новогоднему персонажу лучше не болеть, потому что заменить его некем.

- Мы можем заключить, что Дед Мороз пользуется технологиями, многократно превосходящими уровень прогресса человечества. Человек, передвигаясь даже на сверхзвуковом перехватчике Миг-31 со скоростью 3500 км/ч, потратит на поздравления 200 дней, - подытожил аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра "Институт космических исследований и высоких технологий" (НОЦ "ИКИВТ") Дмитрий Зуев.

Общество Наука Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
В США приостановка работы правительства может затянуться до января