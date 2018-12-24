Саудовская Аравия создаст в Чечне территорию для охоты и отдыха

Делегация Саудовской Аравии посетила Чеченскую Республику. В ходе официальный встречи гости из ближневосточной страны предложили создать на территории республики туристический объект, сообщают в понедельник в пресс-службе главы и правительства Чечни.

- Наша сторона заинтересована в развитии туристической индустрии. Мы могли бы построить в живописной местности вашей республики заповедную зону для охоты и отдыха, - заявил глава делегации, советник Королевского двора принц Турки бин Мухаммад Аль-Сауд.

Он также добавил, что Саудовская Аравия готова выделить значительные средства для этого проекта, создав рабочие места для местного населения. Необходимо лишь выделить территорию для этого.

Делегация Саудовской Аравии прибыла в Чечню 23 декабря. Принц Турки бин Мухаммад Аль-Сауд и глава Чечни Рамзан Кадыров обсудили вопросы сотрудничества в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, транспорта, сельского хозяйства, промышленности стройматериалов, здравоохранения. Также они коснулись вопроса авиасообщения между Грозным и Джиддой.