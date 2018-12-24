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24.12.2018 09:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Пулково получил имя Федора Достоевского

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В рамках проекта "Великие имена России" пять аэропортов страны получили дополнительные названия.

Так, петербургский аэропорт Пулково по итогам второго тура конкурса, будет носить имя Федора Достоевского, сообщает оргкомитет проекта. За присвоение воздушной гавани имени писателя, проголосовали 40 процентов респондентов.

Фото: Пресс-центр международного аэропорта "Астрахань"
Астраханскому аэропорту присвоят имя Бориса Кустодиева

Имя писателя Федора Абрамова будет носить аэропорт в Архангельске. Аэровокзал Внуково назовут в честь авиаконструктора Андрея Туполева. За этот вариант проголосовали 48 процентов респондентов.

Аэропорт в Нижневартовске будет носить имя нефтяника Виктора Муравленко, а в Пензе воздушная гавань получила имя Виссариона Белинского.

Всего в голосовании во втором туре проекта приняли участие более 690 тысяч человек, из них 41 процент респондентов проголосовали через форму на сайте проекта, оставшиеся высказали свои предложения в режиме офф-лайн

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