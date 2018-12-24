Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой под Петербургом

В Ленобласти полиция выясняет все обстоятельства аварии, в которую попали иномарка и маршрутка. С места ДТП госпитализировали четырех человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло в поселке Колтуши Всеволожского района, на Школьном переулке.

По предварительным данным, в микроавтобус маршрута №492 врезался вылетевший на встречную полосу автомобиль Audi.

Основной удар пришелся на иномарку. Одну пассажирку увезли в больницу с тяжелыми травмами, состояние еще трех человек, находившихся в салоне легкового автомобиля, врачи оценивают как среднее.

В маршрутном такси госпитализация никому не потребовалась.