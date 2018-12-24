Константин Бронзит: Конвейером является весь мировой кинематограф

Спустя 14 лет после создания первого "богатырского" фильма "Алеша Попович и Тугарин Змей" в режиссерском кресле вновь Константин Бронзит, двукратный номинант на премию "Оскар" за мультфильмы "Уборная история - любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".

"РГ" расспросила режиссера о сценарии, героях, маркировке фильма "шесть плюс", изменилась ли графика и узнала его мнение по поводу многолетней "эксплуатации бренда".

Выходит девятый фильм про богатырей. Почему вы решили вернуться к съемкам?

Константин Бронзит: После "Алеши Поповича" я снимал свои авторские короткометражные фильмы и в тот момент, когда один из наших продюсеров Александр Боярский предложил мне сделать новый фильм про богатырей, я вдруг почувствовал, что и сам соскучился по простому и смешному кино. Я увидел в этом предложении своеобразный творческий и профессиональный вызов. Возник повод "тряхнуть стариной". Знаю, что публика все еще любит и вспоминает "Алешу Поповича", и у меня появился азарт - попробовать сделать новый фильм таким же смешным. Удалось ли мне это, скоро узнаем. Мне даже кажется, что "Наследница" получилась еще смешнее.

Какая история в основе?

Константин Бронзит: В этот раз - довольно простая: Князь, захворав, посылает богатырей к византийскому императору Василевсу для того, чтобы они доставили в Киев его племянницу по имени Забава, которая является единственной законной наследницей Князя. И зрителю предстоит стать свидетелями тех сложностей, с которыми столкнутся наши герои, пытаясь выполнить поручение.

Кто автор сценария?

Константин Бронзит: Братья Вадим и Максим Свешниковы, с которыми мы вместе делали когда-то "Алешу Поповича". Но я, как всегда, переписал сценарий заново, оставив только суть истории, на которую эпизод за эпизодом нанизывал новые действия. Поэтому мне самому очень интересно посмотреть на лица сценаристов, когда они будут смотреть кино и с удивлением увидят, что того, что происходит на экране, они не придумывали.

Какому возрасту адресуете кино? Часто слышишь, что превратили богатырей в сериал для взрослых.

Константин Бронзит: Тем, кто так утверждает (возможно, небезосновательно), сразу хочу сказать, что в этот раз я попытался вернуться к истокам и сделать фильм внятным и веселым, без привнесения в него фантастических или мистических элементов. Таким, каким когда-то у нас получился "Алеша Попович". А такое кино годится для любого возраста. Так что пусть формальная маркировка фильма "шесть плюс" вас не пугает.

Маковецкий по-прежнему говорит за Князя Киевского?

Константин Бронзит: Да, Сергей Маковецкий оказался у нас на этом проекте самым "долгоиграющим" актером. 14 лет он с успехом озвучивает нашего Князя. Если мне не изменяет память, он таки перещеголял на этой дистанции главного болтуна - Коня Юлия. Потому что в одном из "богатырских" фильмов ("Добрыня Никитич") Юлия не было вообще. Я видел как-то в интернете зрительский рейтинг, в котором именно Князь был воздвигнут на первое место как самый любимый персонаж у публики. Самому Князю это бы явно понравилось.

Кто говорит голосом главы студии "Мельница", продюсера Александра Боярского?

Константин Бронзит: Император Василевс. Тот самый, которого когда-то озвучил Олег Табаков. Поверьте мне, режиссеру, Александр Боярский справился с ролью на все сто!

А кого озвучили на сей раз вы?

Константин Бронзит: Сына Василевса. Раньше Леонида в богатырской саге не существовало. А здесь у него одна из важных ролей. Полнейший тупица, этим и смешон. За такими персонажами очень интересно наблюдать. У Леонида даже образовался некий антагонистический тандем с Конем Юлием. Довольно забавная линия в фильме получилась.

Каких персонажей решили возродить?

Константин Бронзит: В новую историю вернулись уже знакомые зрителю: влюбленная парочка Елисей и Забава из фильма "Добрыня Никитич", упомянутый император Василевс, а с ним и Соловей-Разбойник из "Ильи Муромца".

Графика действительно изменилась?

Константин Бронзит: В последнее время я то и дело натыкаюсь в сети на реплики зрителей, посмотревших трейлер, что в этом фильме изменилась графика. Или как они еще выражаются - "рисовка". Я просто поражаюсь орлиному зрению этих людей - где они все это там умудряются увидеть? Подозреваю, что они очень удивятся, если узнают, что "Наследница престола" нарисована точно так же, как рисовались предыдущие пять-шесть "богатырских" фильмов за последние 12 лет.

Ничего не изменилось, обычная двухмерная рисованная анимация, сделанная теми же людьми на тех же компьютерах. Если графика и отличается, то только от самого первого фильма "Алеша Попович", и то в лучшую сторону, так как за эти годы технологии шагнули вперед. У части зрителей явно есть какая-то необъяснимая навязчивая идея "найти 10 отличий" между последними фильмами.

Вопрос на засыпку: у вас есть любимый среди них фильм?

Константин Бронзит: Таких два - "Алеша Попович" и "Наследница престола". Кажется, я засыпался.

Проект существует 14 лет. Многие ругают его: "С каждой частью хуже и хуже, не смешно, покатилось на конвейер", "эксплуатируете бренд"… Но смотрят! Почему, как думаете?

Константин Бронзит: "Мельница" смогла создать свой, ни на что не похожий богатырский мир, в котором есть свои сказочные правила игры и свои законы. Такое мало кому удается даже в мировой киноиндустрии. Это раздражает некоторую часть зрительской аудитории, им кажется, что такое внимание незаслуженно.

На наших экранах не так много подобных сказочных миров, чтобы какие-то из них можно было игнорировать. Если внимательно почитать "ругань", обращенную в сторону богатырей, то можно заметить, что, по сути, весь поток критики сводится к одной формуле: "Вот первые несколько фильмов были хорошими, а потом все куда-то скатилось в тупой конвейер!". Попробую ответить сразу всем, кто так думает. Конвейером является весь мировой кинематограф. Причем, было бы совсем наивной иллюзией думать, что этот конвейер существует ради нас, зрителей. Нет. Он существует ради извлечения прибыли. Для этого и снимаются все эти бесконечные франшизы: "Форсажи", "Чужие", "Трансформеры", "Парки Юрского периода"… Вы сами легко можете продолжить этот список. Мы даже уже забыли, что Джеймса Бонда снимают - внимание - 50 лет! Первый фильм вышел в 1962 году. С тех пор в нем менялись только актеры, играющие главную роль, все остальное, как под копирку, переходило из фильма в фильм. Почему вы не ругаете это?

Дело вовсе не в конвейере, а в качестве самих фильмов. Они делаются режиссерами. Режиссеры бывают разными, поэтому у них разный результат. И если вам когда-то нравился "Алеша Попович", то не стоит ли еще раз довериться тому же режиссеру и пойти посмотреть его новый фильм "Три Богатыря и Наследница престола"? Потом вместе его обсудим. Всех с наступающим Новым годом и приятного вам просмотра!