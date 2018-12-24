Конституционный суд РФ разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться от централизованного отопления по объективным причинам. При этом если в квартире будет установлена индивидуальная отопительная система, гражданин имеет право оплачивать только тепловую энергию на общедомовые нужды. Правительству поручено немедленно разработать порядок определения такой платы.

Проверить положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах судей попросили - независимо друг от друга - Валентина Леонова из Таганрога и Николай Тимофеев из Чувашии. Квартира Валентины Ивановны ранее была магазином, и нежилое помещение не было подключено к отоплению. В 2002 году Леонова с соблюдением всех требований установила в квартире газовый котел, но в январе 2017 года неожиданно стала получать счета за отопление. Примерно такая же ситуация произошла и у Тимофеева, хотя в его случае ресурсоснабжающая организация "спохватилась" раньше: автономное теплоснабжение он установил в 2005 году, а счета появились в 2014-м.

Суды общей юрисдикции посчитали, что заявители обязаны платить, поскольку "одним из источников теплоснабжения является отдача тепла стояками центрального отопления, проходящими через все помещения в доме". Кроме того, существует позиция Верховного суда РФ, который указал, что действующее нормативное регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких жилых помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление".

Однако заявители полагают, что отсутствие необходимого правового регулирования - не повод возлагать на граждан дополнительные обязанности, в данном случае по оплате фактически не полученной услуги. В противном случае оказывается нарушенным конституционный принцип равенства перед законом и судом: собственники индивидуальной системы отопления оказываются в заведомо худшем положении, вынужденные платить дважды. К тому же статья 544 ГК РФ гласит, что "оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии", и закон имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства.

Правительству РФ поручено немедленно разработать порядок определения такой платы

КС РФ встал на сторону заявителей. Судьи указали, что если собственник был вынужден установить индивидуальную систему отопления в силу объективных причин, то обеспечение прав и законных интересов граждан "предполагает создание правовых условий". Чтобы обеспечить такой подход, правительству РФ необходимо разработать правила расчета нормативов потребления тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит разделить счета для обладателей автономного отопления. А до этого "исчисление подлежащей внесению платы должно производиться на основе методических рекомендаций по определению объема потребляемой на общедомовые нужды тепловой энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки минстроем".

Решения по делу Тимофеева и Леоновой "не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены". Аналогичные судебные решения по делам заявителей, которые не обращались в КС, тоже могут быть пересмотрены на основании этого постановления.