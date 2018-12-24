Новости

Московский метрополитен будет продавать старые указатели 20:32
Севастополь подпишет торговое соглашение с сирийским Тартусом 19:55
На Павелецком направлении переименуют две станции 19:52
В Тольятти найдена убитой 16-летняя девушка 19:50
Анкара заявила о готовности продолжать борьбу с террористами в Сирии 19:49
Ступени храма Вооруженных сил отольют из трофеев вермахта 19:41
Косачев увидел признаки "украинизации" Британии 19:37
Сын Каддафи попросил помощи у Путина в разрешении кризиса в Ливии 19:36
В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте 19:31
Орешкин поручил новому главе Росимущества бороться с коррупцией 19:17
Пробки в Москве достигли 10 баллов 19:15
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии 18:59
Читают газеты, отмечают праздники: что делают на конвейере УАЗа 18:46
Региональным каналам продлили возможность вещать в аналоге 18:35
Матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества 18:35
СК завершил расследование против похитителей певца Авраама Руссо 18:13
Развитие АПК станет одной из главных тем Гайдаровского форума 18:06
Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд 17:56
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае 17:51
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции 17:50
Минтранс разъяснил порядок переоформления "невозвратных" ж/д билетов 17:38
В ростовский зоопарк из Дании приехал карликовый бегемот 17:35
Техасская нефть подешевела до 45 долларов впервые с июля 2017 года 17:33
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года 17:17
В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
24.12.2018 20:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свое и общее

КС РФ обязал утвердить нормативы расчета тепла на общедомовые нужды
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Конституционный суд РФ разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться от централизованного отопления по объективным причинам. При этом если в квартире будет установлена индивидуальная отопительная система, гражданин имеет право оплачивать только тепловую энергию на общедомовые нужды. Правительству поручено немедленно разработать порядок определения такой платы.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Проверить положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах судей попросили - независимо друг от друга - Валентина Леонова из Таганрога и Николай Тимофеев из Чувашии. Квартира Валентины Ивановны ранее была магазином, и нежилое помещение не было подключено к отоплению. В 2002 году Леонова с соблюдением всех требований установила в квартире газовый котел, но в январе 2017 года неожиданно стала получать счета за отопление. Примерно такая же ситуация произошла и у Тимофеева, хотя в его случае ресурсоснабжающая организация "спохватилась" раньше: автономное теплоснабжение он установил в 2005 году, а счета появились в 2014-м.

Фото: Игорь Курашов/ РГ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ

Суды общей юрисдикции посчитали, что заявители обязаны платить, поскольку "одним из источников теплоснабжения является отдача тепла стояками центрального отопления, проходящими через все помещения в доме". Кроме того, существует позиция Верховного суда РФ, который указал, что действующее нормативное регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких жилых помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление".

Однако заявители полагают, что отсутствие необходимого правового регулирования - не повод возлагать на граждан дополнительные обязанности, в данном случае по оплате фактически не полученной услуги. В противном случае оказывается нарушенным конституционный принцип равенства перед законом и судом: собственники индивидуальной системы отопления оказываются в заведомо худшем положении, вынужденные платить дважды. К тому же статья 544 ГК РФ гласит, что "оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии", и закон имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства.

Правительству РФ поручено немедленно разработать порядок определения такой платы

КС РФ встал на сторону заявителей. Судьи указали, что если собственник был вынужден установить индивидуальную систему отопления в силу объективных причин, то обеспечение прав и законных интересов граждан "предполагает создание правовых условий". Чтобы обеспечить такой подход, правительству РФ необходимо разработать правила расчета нормативов потребления тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит разделить счета для обладателей автономного отопления. А до этого "исчисление подлежащей внесению платы должно производиться на основе методических рекомендаций по определению объема потребляемой на общедомовые нужды тепловой энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки минстроем".

Решения по делу Тимофеева и Леоновой "не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены". Аналогичные судебные решения по делам заявителей, которые не обращались в КС, тоже могут быть пересмотрены на основании этого постановления.

Экономика ЖКХ Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России СЗФО Санкт-Петербург ПФО Чувашская республика ЮФО Ростовская область Регулирование тарифов в ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя