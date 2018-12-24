Проверить положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах судей попросили - независимо друг от друга - Валентина Леонова из Таганрога и Николай Тимофеев из Чувашии. Квартира Валентины Ивановны ранее была магазином, и нежилое помещение не было подключено к отоплению. В 2002 году Леонова с соблюдением всех требований установила в квартире газовый котел, но в январе 2017 года неожиданно стала получать счета за отопление. Примерно такая же ситуация произошла и у Тимофеева, хотя в его случае ресурсоснабжающая организация "спохватилась" раньше: автономное теплоснабжение он установил в 2005 году, а счета появились в 2014-м.
Суды общей юрисдикции посчитали, что заявители обязаны платить, поскольку "одним из источников теплоснабжения является отдача тепла стояками центрального отопления, проходящими через все помещения в доме". Кроме того, существует позиция Верховного суда РФ, который указал, что действующее нормативное регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких жилых помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление".
Однако заявители полагают, что отсутствие необходимого правового регулирования - не повод возлагать на граждан дополнительные обязанности, в данном случае по оплате фактически не полученной услуги. В противном случае оказывается нарушенным конституционный принцип равенства перед законом и судом: собственники индивидуальной системы отопления оказываются в заведомо худшем положении, вынужденные платить дважды. К тому же статья 544 ГК РФ гласит, что "оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии", и закон имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства.
КС РФ встал на сторону заявителей. Судьи указали, что если собственник был вынужден установить индивидуальную систему отопления в силу объективных причин, то обеспечение прав и законных интересов граждан "предполагает создание правовых условий". Чтобы обеспечить такой подход, правительству РФ необходимо разработать правила расчета нормативов потребления тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит разделить счета для обладателей автономного отопления. А до этого "исчисление подлежащей внесению платы должно производиться на основе методических рекомендаций по определению объема потребляемой на общедомовые нужды тепловой энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки минстроем".
Решения по делу Тимофеева и Леоновой "не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены". Аналогичные судебные решения по делам заявителей, которые не обращались в КС, тоже могут быть пересмотрены на основании этого постановления.