Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд

По итогам декабря этого года объем продаж автобензина на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составил более миллиона тонн. Это максимальный месячный объем продаж автобензина за всю историю торгов, говорится в сообщении биржи.

24 декабря было последним днем, когда на площадке СПбМТСБ в этом году проводились торги всеми нефтепродуктами. Они возобновятся в обычном режиме после новогодних праздников – 9 января, уточняется в сообщении.

Бензин Регуляр-92 и Премиум-95 закончили год снижением: национальные индексы опустились ниже 40 тысяч рублей за тонну. Зимний дизель незначительно вырос – до 55,6 тысячи рублей. Таким образом, автобензин фактически завершил год на том же ценовом уровне, на котором начал, а зимний дизель подорожал на десять тысяч рублей. При этом Регуляр-92 и Премиум-95 на пиковых уровнях начала лета стоили дороже примерно на 15 тысяч рублей.

Из-за чрезмерного роста цен в оптовом звене начала расти розница, после чего вмешалось правительство, которое снизило ставки акцизов на моторное топливо и обязало нефтяников заморозить цены на АЗС. Также поставщикам велели увеличить среднемесячную отгрузку топлива на три процента к тем же периодам 2017 года, и это требование осталось в силе до конца текущего года.