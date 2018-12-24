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24.12.2018 17:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Месячные продажи бензина на бирже СПбМТСБ побили 10-летний рекорд

Текст: Александра Воздвиженская

По итогам декабря этого года объем продаж автобензина на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составил более миллиона тонн. Это максимальный месячный объем продаж автобензина за всю историю торгов, говорится в сообщении биржи.

Фото: depositphotos.com
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24 декабря было последним днем, когда на площадке СПбМТСБ в этом году проводились торги всеми нефтепродуктами. Они возобновятся в обычном режиме после новогодних праздников – 9 января, уточняется в сообщении.

Бензин Регуляр-92 и Премиум-95 закончили год снижением: национальные индексы опустились ниже 40 тысяч рублей за тонну. Зимний дизель незначительно вырос – до 55,6 тысячи рублей. Таким образом, автобензин фактически завершил год на том же ценовом уровне, на котором начал, а зимний дизель подорожал на десять тысяч рублей. При этом Регуляр-92 и Премиум-95 на пиковых уровнях начала лета стоили дороже примерно на 15 тысяч рублей.

Из-за чрезмерного роста цен в оптовом звене начала расти розница, после чего вмешалось правительство, которое снизило ставки акцизов на моторное топливо и обязало нефтяников заморозить цены на АЗС. Также поставщикам велели увеличить среднемесячную отгрузку топлива на три процента к тем же периодам 2017 года, и это требование осталось в силе до конца текущего года.

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