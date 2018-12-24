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24.12.2018 20:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вышел в отставку по выслуге лет

На Ленинградской АЭС остановлен навсегда первый из построенных в СССР реакторов "чернобыльского" типа
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Такой день неминуемо настал: первый в своем роде уран-графитовый энергетический реактор дал последние киловатты в энергосистему страны. Введенный в эксплуатацию 45 лет назад и положивший начало Ленинградской АЭС, энергоблок N1 отключен от сети и остановлен по штатной схеме. Остановлен уже навсегда.
Новые энергоблоки ЛАЭС строятся по технологии ВВЭР: у реактора стальной корпус и бетонный контаймент. Фото: stock.rosenergoatom.ru Новые энергоблоки ЛАЭС строятся по технологии ВВЭР: у реактора стальной корпус и бетонный контаймент. Фото: stock.rosenergoatom.ru
Новые энергоблоки ЛАЭС строятся по технологии ВВЭР: у реактора стальной корпус и бетонный контаймент. Фото: stock.rosenergoatom.ru

Это произошло ожидаемо, по плану и в строгом соответствии с технологическими регламентами, но символизм момента меньше не становится. Ведь первенец Ленинградской атомной, головной энергоблок РБМК-1000 - реактор большой мощности канальный, принадлежит к тому типу реакторных установок, которые с апреля 1986 года стали именовать "чернобыльскими" и со всех трибун призывали немедленно их закрыть.

Сегодня Ленинградская АЭС обеспечивает более половины энергопотребления Петербурга и Ленинградской области

Александр Локшин, нынешний первый заместитель главы "Росатома", что называется, выросший на таких реакторах и руководивший в свое время Смоленской АЭС, в разговоре как-то заметил: "Почему твердят вокруг - чернобыльский, чернобыльский?! А не говорят, например, ленинградский, курский, смоленский? Ведь там такие же реакторы, причем построены раньше и нормально работают".

Добавим: и на Игналинской АЭС в Литве было введено два подобных же, только более мощных энергоблока - РБМК-1500. Литовские власти под давлением США и Евросоюза пошли себе в ущерб на их закрытие в 2004-м (первый энергоблок) и в 2007-м (второй), когда реакторы не выработали и половины своего ресурса. И теперь вынуждены втридорога импортировать киловатты да тягаться в европейских судах с Белоруссией, которая успешно строит на границе с Литвой свою собственную АЭС и уже через год, максимум - два, намеревается получить и предложить на экспорт атомные киловатты...

Фото: Роман Щербенков
На чернобыльскую программу выделен миллиард рублей

А первый реактор РБМК, который отправлен в отставку исключительно по выслуге лет, за 45 лет штатной эксплуатации (подключен к сети 21 декабря 1973 года) выработал 264,9 млрд кВтч электроэнергии. Изначально проектный срок его службы составлял 30 лет. Но российским атомщикам удалось найти научные и технические решения, провести модернизацию, что итоге продлило время активной жизни таких энергоблоков еще на 15 лет.

Как рассказали "РГ" в концерне "Росэнергоатом", модернизация затронула более 90 процентов систем и оборудования. И сегодня энергоблоки с реакторами РБМК-1000 по уровню безопасности полностью соответствуют международным требованиям. На этот день в России на трех АЭС - Ленинградской, Курской и Смоленской - успешно эксплуатируются десять блоков РБМК-1000. Они дают около 30 процентов атомной генерации в стране. Несмотря на вывод из эксплуатации своего первенца, Ленинградская атомная сохранит за собой статус крупнейшей АЭС России: сегодня она обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Прямая речь

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС:

- Энергоблок N 1 надежно служил экономике нашей страны в советское время и в современной России. Теперь настал завершающий этап жизненного цикла. По правилам остановленный блок считается находящимся в эксплуатации до момента удаления топлива. Эта процедура завершится ориентировочно в 2023 году.

Андрей Петров, генеральный директор "Росэнергоатома":

- В 2018 году сделано главное - к моменту остановки энергоблока N 1 сдан в промышленную эксплуатацию инновационный энергоблок поколения "3+" повышенной мощности ВВЭР-1200. Поэтому для потребителей электроэнергии замещение выбывающих мощностей советского периода будет проходить постепенно и незаметно. По сравнению с РБМК новые энергоблоки имеют ряд преимуществ: оснащены самыми современными системами безопасности, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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